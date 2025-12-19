TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¡¿¢ÅÄÏÂÃË ÁíºÛ
¡Ö¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¤­¤ç¤¦¡¢Æü¶ä¤¬°ú¤­¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÍÂ¶â¶âÍø¤Ê¤É¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëÃ»´ü¶âÍø¤Ç¤¹¡£0.5¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¡¢1995Ç¯°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¡¿¢ÅÄÏÂÃË ÁíºÛ
¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤Î0.75¡ó¤À¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤È°ã¤¤¡¢¸½ºß¤ÏÊª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾õÂÖ¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ä

ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¡¿¢ÅÄÏÂÃË ÁíºÛ
¡Öº£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¼Â¼Á¶âÍø¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤Î²þÁ±¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°ú¤­Â³¤­À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤­¾å¤²¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×

Íø¾å¤²·ÑÂ³¤Î»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤Ï¡Ä

¡Ö°ú¤­Äù¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÚ¤Ó¹ø¡£¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ëµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡È±ß°Â¤ÎÀ§Àµ¡É¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡£

°ìÊý¡¢Íø¾å¤²¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸ÇÄê¶âÍø¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëÄ¹´ü¶âÍø¤Ï2¡ó¤òÆÍÇË¡£Íø¾å¤²¤È¤È¤â¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤è¤ëºâÀ¯°­²½·üÇ°¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÏÀè¤Û¤É¡¢ÍèÇ¯2·î¤«¤éÍÂ¶â¶âÍø¤ò0.2¡ó¤«¤é0.3¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤ÏÀè¤Û¤É½ªÎ»¡£

±ßÁê¾ì¤Ï·ë¶É¡¢Íø¾å¤²¤ÎÈ¯É½Á°¤«¤é1±ß°Ê¾å±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£