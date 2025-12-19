¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÎÁÏ¶È¼Ô ±Ê¼é»á¤¬¼Ç¤¡¡Èó¾ï¶Ð¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë ¸åÇ¤¤Ï´ßÅÄ»á ²ñ¼Ò¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ·×½èÍý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÃæ
¥â¡¼¥¿¡¼Âç¼ê¤Î¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë±Ê¼é½Å¿®»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±Ê¼é»á¤Ï¼èÄùÌò²ñµÄÄ¹¤ò·ó¤Í¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤ç¤¦ÉÕ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÏÈó¾ï¶Ð¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë½¢¤¡¢ÁÏ¶ÈÀº¿À¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ê¼é»á¤Ï1973Ç¯¤Ëµì¡ÖÆüËÜÅÅ»º¡×¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤òÁÏ¶È¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¿Í»ö¤Ë¤è¤ê¡¢·Ð±Ä¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¼èÄùÌò²ñµÄÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤Î´ßÅÄ¸÷ºÈ¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ·×½èÍý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯10·î¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ò¡ÖÆÃÊÌÃí°ÕÌÃÊÁ¡×¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£