Ä¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¡¡ÅÄÃæ½Å¸÷ ²ñÄ¹
¡Ö¸À¸ìÆ»ÃÇ¡£80Ç¯Á°¤Ë³ËÊ¼´ï¤Î»ÈÍÑ¤Ç¡¢¹­Åç¡¦Ä¹ºê¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿Í´Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê³ËÊÝÍ­¡Ë¤ò·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×

¹­Åç¸©ÈïÃÄ¶¨¡¡º´µ×´ÖË®É§ Íý»öÄ¹
¡ÖÆüËÜ¤¬³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµö¤·¤¬¤¿¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬À¯ÉÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦É÷¤Ëµ¿¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡× 

¹­Åç¸© 80Âå
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡×
¹­Åç¸© 50Âå
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿´¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×