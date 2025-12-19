¼è¤êÄ´¤Ù¤Î²Ä»ë²½³ÈÂç¤äÆüËÜÈÇ¡Ö»ÊË¡¼è°ú¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤ÉµÄÏÀ¤Ø¡ÄË¡Ì³¾Ê¤Î¸¦µæ²ñ¤¬½é²ñ¹ç
¡¡·º»ö¼êÂ³¤¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëË¡Ì³¾Ê¤Î¸¦µæ²ñ¤¬£±£¹Æü¡¢½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¡Ê²Ä»ë²½¡Ë¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤ä¡¢ÆüËÜÈÇ¡Ö»ÊË¡¼è°ú¡×¡Ê¶¨µÄ¡¦¹ç°ÕÀ©ÅÙ¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÊË¡¼è°ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÈºá¤òÇ§¤á¤Æ·º»öÈ³¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¼«¸ÊÉéºá·¿¡×¤ò¸¡Æ¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊÉéºá·¿¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸«Ä°¼è¤ò¹Ô¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤ÎÈï³²¼Ô¤é¤ò¿ä¤¹À¼¤â½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·º»ö¼êÂ³¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤ËÁ´ÌÌ»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµ·º»öÁÊ¾ÙË¡¤ÎÉÕÂ§¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬£²£²Ç¯°Ê¹ß¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Î²Ä»ë²½¤Ê¤É²þÀµË¡¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤Î²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯£··î¤ËÆ±²ñµÄ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸å·Ñ¤È¤Ê¤ëµÄÏÀ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¸¦µæ²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸¦µæ²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤òÁ°¤Ë¡¢Æ±Ë¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ë¡À©¿³µÄ²ñ¡ÊË¡Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ë¤ÎÆÃÊÌÉô²ñ¤Ë°Ñ°÷¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯¼¡´±¤ÎÂ¼ÌÚ¸ü»Ò¤µ¤ó¤é¤Ïº£·î¡¢Í×ÀÁÊ¸¤òÆ±¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£Â¼ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÍ¹ÊØÉÔÀµ»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Í×ÀÁÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Á´»ö·ï¡¦Á´²áÄø¤Ç¤Î²Ä»ë²½¤òµá¤á¤¿¤Û¤«¡¢¿×Â®¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¸¦µæ²ñ¤Ï·º»öË¡¸¦µæ¼Ô¤äË¡Áâ»°¼Ô¤é£±£±¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Î»þ´ü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
