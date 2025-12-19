¥³¥á5¥¥í¡¢4235±ß¡¡2½µÏ¢Â³ÃÍ²¼¤¬¤ê¤â¹âÃÍ·÷
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï19Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹Ìó6ÀéÅ¹¤Ç8¡Á14Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°½µ¤ËÈæ¤Ù41±ß°Â¤¤4235±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2½µÏ¢Â³¤Ç¾®Éý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯»ºÊÆ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ë¥³¥á¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£¤¿¤À½¸²Ù¶È¼Ô¤¬ÇÀ²È¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ9ÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï4ÃÏ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â¹â¤¤¶áµ¦¤¬4408±ß¡¢ËÌÎ¦¤¬4363±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¶å½£¡¦²Æì¤Ï3924±ß¤Ç¡¢Í£°ì4Àé±ß¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÈÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î¶ÈÂÖ¤Ç²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£