µð¿Í¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¤ÈÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿·ÀÌó¡¡ÍèÇ¯1·î1ÆüÉÕ¡¡¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤ä¹ñºÝÉô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¡¡µð¿Í¤Ï19Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤ÈÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î1ÆüÉÕ¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤Ïº£¸å¡¢Âç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤ä¹ñºÝÉô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÍË¾Áª¼ê¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÄ´ºº¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÊÔÀ®¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ë¿§¡¹¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£