¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¾×·â¥Õ¥§¥Á¹ðÇò¡ª¡Ö½­¤±¤ì¤Ð½­¤¤¤Û¤É¡Ä¡×¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ë

¸µNMB48¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿°Õ³°¤¹¤®¤ë¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÆÃÄ§
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¿Íµ¤´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Î½÷»Ò²ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤â¤·¤¿¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ÷¿á¥±¥¤¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷»Ò²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¸½ºßÈà»á¤¬¤ª¤é¤º¡¢Îø°¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Çò´Ö¡£°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Çò´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥à¥¥à¥¤ÇÇØÃæ¤¬Âç¤¤¤¿Í¡×¤ÈÂÎ³Ê¤Î¹¥¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÌÓ¤¬¹¥¤¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡Ö°ì½ï¡ª¡×¤È·ã¤·¤¯¶¦´¶¡£¥Ò¥²¤äÏÓÌÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¿È¤ÎÌÓ¤¬¹¥¤¤À¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤¬¡¢Í£°ì¡È²¼¡É¤Ï·ù¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö½¤¤¤Î¤â¹¥¤¡×¡ÖÏÆ¤È¤«¡Ä¡×¤È¥Õ¥§¥Á¤ò¼¡¡¹¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö½¤±¤ì¤Ð½¤¤¤Û¤ÉÃË¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Çò´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¡×¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ´î¤Ö¤æ¤á¤Ã¤Á¡£
¤·¤«¤·Í£°ì¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤É÷¿á¤À¤±¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡ªÀ¶·é¤¬¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È2¿Í¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëÎø°¦´Ñ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£