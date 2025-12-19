¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡× À¸ÃÂ40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÂç¹æ¡ª¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óRED 2026Ç¯2·î¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
É½»æ
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óRED 2026Ç¯2·î¹æ¡×¤òËÜÆü12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï910±ß¡£
¡¡ËÜ¹æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×À¸ÃÂ40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿6Âç´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¼ÖÅÄÀµÈþ»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤¹¹ë²Ú¥ªー¥ë¥«¥éー¤ÎÂÞ¤È¤¸¤Ë¡¢ºÇ¿·ºî¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð THENⅡ »ÈÌ¿¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×4ºîÉÊ¤¬¹ë²Ú¥«¥éー¤Ç·ÇºÜ¡£´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡¡³¤¹ÄºÆµ¯¡¡RERISE OF POSEIDON¡×¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤È¤·¤Æ¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð THE LOST CANVAS Ì½²¦¿ÀÏÃ ÈÖ³°ÊÔ¡×¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð ¥»¥¤¥ó¥Æ¥£¥¢æÆ memories¡×¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡¡Ì½²¦°ÛÅÁ¡¡¥Àー¥¯¥¦¥£¥ó¥°¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õºî²È¤ÈREDÏ¢ºÜºî²È¿Ø¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¿§»æ¤È¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢40Ç¯¤Îµ°À×¡¦Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢Ä¶³ÈÂçÈÇ¡Ö¾®±§Ãè¶æ³ÚÉô¡×¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡¡³¤¹ÄºÆµ¯¡¡RERISE OF POSEIDON¡Û ¡ÚÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð THE LOST CANVAS Ì½²¦¿ÀÏÃ ÈÖ³°ÊÔ¡Û ¡ÚÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð ¥»¥¤¥ó¥Æ¥£¥¢æÆ memories¡Û ¡ÚÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡¡Ì½²¦°ÛÅÁ¡¡¥Àー¥¯¥¦¥£¥ó¥°¡Û