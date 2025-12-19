ÅÔ±Ä¡¦µþµÞ¡¢23Æü¤«¤éÁ´±Ø¤Ç¥¯¥ì¥«¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ³«»Ï¡ª2026Ç¯¤Ë¤Ï´ØÅì11¼Ò¶É¤ÇÁê¸ßÍøÍÑ¤Ø
ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤ÈµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡ÊµþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)¤«¤éÁ´±Ø¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÅù¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ºâÉÛ¤È¸òÄÌ·ÏIC¤òËº¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¡ª¡©ÅÔ±Ä¤ÈµþµÞ¤¬Á´±Ø¤ÇÂÐ±þ
Î¾¼Ô¤Ï2024Ç¯12·î¤«¤é°ìÉô¤Î±Ø¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ò»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³ÈÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤é¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò¡¢¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð²þ»¥¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¤ÈÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ ÀõÁðÀþ¡¦»°ÅÄÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ¤Ç¥¯¥ì¥«Åù¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³ 12/21¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¢¨2024Ç¯12·î·ÇºÜ¡Ë
26Ç¯½Õ¤Ï´ØÅì¤Î»äÅ´¡¦ÃÏ²¼Å´¤Ç°ìµ¤¤Ë³ÈÂç
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¹ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤ÈµþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢Â¾¤Î´ØÅì¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áê¸ßÍøÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±»ö¶È¶¨Äê¤ò2025Ç¯10·î¤ËÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¨Äê¤Ë¤Ï´ØÅì¤ÎÅ´Æ»11¼Ò¶É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¡¢²ñ¼Ò´Ö¤ò¤Þ¤¿¤¬¤ëÁê¸ßÄ¾ÄÌÍøÍÑ¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤ÎÅ´Æ»11¼Ò¶É¡¢¥¯¥ì¥«¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ÇÁê¸ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë 2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Î³«»ÏÌÜ»Ø¤¹¡Ê¢¨2025Ç¯10·î·ÇºÜ¡Ë
ÅÔ±Ä¡¦µþµÞ¡ÖÁ´±Ø¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×³µÍ×
¡Ú³«»Ï»þ´ü¡Û
2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)»ÏÈ¯¤è¤ê
¡ÚÍøÍÑ²ÄÇ½±Ø¡Û
ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡§ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ Á´ÀþÁ´±Ø¡Ê°ìÉô¤Î²þ»¥¸ý¤ÏÁë¸ýÂÐ±þ¡Ë
µþµÞÅÅÅ´¡§µþµÞÀþ Á´ÀþÁ´±Ø¡Ê°ìÉô¤Î²þ»¥¸ý¤ò½ü¤¯¡Ë
¡Ú¾è¼Ö±¿ÄÂ¡Û
ÉáÄÌÎ¹µÒ±¿ÄÂ¡Ê10±ßÃ±°Ì¡Ë¡£Âç¿Í±¿ÄÂ¤Î¤ß¤Ç¡¢¾è·Ñ³ä°ú¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú·èºÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡Û
Visa¡¢Mastercard¡¢JCB¡¢American Express¡¢Diners Club¡¢Discover¡¢¶äÎþ
¡Ú¾è¼ÖÊýË¡¡Û
¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥«¡¼¥É¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ò¡¢¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÎÀìÍÑ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÄÌ²á¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½¶â¤ä¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸»Ä¹â¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¼Ö¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£12·î23Æü°Ê¹ß¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤äµþµÞÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
