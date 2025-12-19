W杯メンバーは5.31壮行試合後に最終決定へ!! 森保監督が明言「幅を持たせて決めていきたい」
日本代表の森保一監督が19日、2026年の日本代表スケジュール発表会見に出席し、来年5月31日のキリンチャレンジカップ(国立)終了後に北中米W杯メンバーを最終決定する方針を明らかにした。国立競技場で行われるW杯前最後の壮行試合が、W杯メンバー入りをかけた最終サバイバルとなる。
日本サッカー協会(JFA)は同日、北中米W杯直前の5月31日にキリンチャレンジカップを行うことを発表。イングランドやスペインなど直前までリーグ戦が行われている国もあれば、ドイツやオランダなどより早くシーズン閉幕を迎える国もあるというなか、森保一監督は「チームのW杯に向けた立ち上げの中で選手たちのコンディションを見極めて、コンディションが上がるような試合にできれば」と述べた。
さらに森保監督は5月31日時点では「メンバーはまだ決めていない」と明言。「基本的にはW杯のメンバーでチーム編成して、5月31日の試合に挑みたいと思っているが、チームの状況、その時の感覚的なものも踏まえて最終的に幅を持たせて決めていきたい。全員がフィットしている状態ではないかもしれないので、いろいろと見て決めたい」とキリンチャレンジ杯後に最後の絞り込みを行う方針を明かした。
対戦国は未発表だが、「JFA担当者の方には親善試合で来てもらえるチームの中で一番強いチームと試合をさせてくださいと伝えている」と森保監督。「まだ全く確定していないのでなんとも言えないところがあるが、グループリーグ2試合は欧州のチームが入っているので、そこで対応できるところは考えたいし、2試合目のチュニジアは非常に守備の固いチームなので、シミュレーションになる試合ができればと思っている」と展望を述べた。
チームはキリンチャレンジ杯を終えた後、W杯に向けた最終調整を行う事前キャンプ地か、大会期間を過ごすベースキャンプ地に入る予定。森保監督は「現地に行ってからは試合形式をするとしても練習試合という形で調整の試合ができれば」と述べ、現地では国際Aマッチではなく非公式試合で最終調整を行う構想を明かした。
(取材・文 竹内達也)
日本サッカー協会(JFA)は同日、北中米W杯直前の5月31日にキリンチャレンジカップを行うことを発表。イングランドやスペインなど直前までリーグ戦が行われている国もあれば、ドイツやオランダなどより早くシーズン閉幕を迎える国もあるというなか、森保一監督は「チームのW杯に向けた立ち上げの中で選手たちのコンディションを見極めて、コンディションが上がるような試合にできれば」と述べた。
対戦国は未発表だが、「JFA担当者の方には親善試合で来てもらえるチームの中で一番強いチームと試合をさせてくださいと伝えている」と森保監督。「まだ全く確定していないのでなんとも言えないところがあるが、グループリーグ2試合は欧州のチームが入っているので、そこで対応できるところは考えたいし、2試合目のチュニジアは非常に守備の固いチームなので、シミュレーションになる試合ができればと思っている」と展望を述べた。
チームはキリンチャレンジ杯を終えた後、W杯に向けた最終調整を行う事前キャンプ地か、大会期間を過ごすベースキャンプ地に入る予定。森保監督は「現地に行ってからは試合形式をするとしても練習試合という形で調整の試合ができれば」と述べ、現地では国際Aマッチではなく非公式試合で最終調整を行う構想を明かした。
(取材・文 竹内達也)