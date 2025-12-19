W杯後の9月・10月はFIFA大改革“大型代表ウィーク”に!! 日本代表は異例の月曜マッチ、欧州組移動に配慮か
日本サッカー協会(JFA)は19日、2026年の日本代表スケジュールを発表した。北中米W杯後の来年9月・10月に予定されている新制度の国際Aマッチウィーク期間の試合日程と会場が発表され、月曜日に最終戦を終えるという欧州組の移動に配慮したスケジュールとなった。
国際サッカー連盟(FIFA)は2026年以降、選手の長距離移動を軽減するため、これまでは別個で設けられていた9月と10月の国際Aマッチデーを接続し、9月21日から10月6日にかけて16日間の“大型代表ウィーク”を設けるという大改革を決議。北中米W杯後の9月・10月が最初の試みとなる。
日本代表にとってはW杯後の新体制となる重要なシリーズ。この日、9月下旬にキリンチャレンジカップ2試合と、10月上旬にキリンカップ2試合を戦うことが明らかになった。
W杯後の初陣は来年9月24日、キューアンドエーススタジアム宮城でキリンチャレンジカップを開催。続く9月28日にはエディオンピースウイング広島で同じくキリンチャレンジカップを戦う。10月1日には横浜国際総合競技場、10月5日には国立競技場でキリンカップを開催。通例4か国が参加する大会で1試合目が準決勝、2試合目が決勝戦/3位決定戦になるとみられる。
10月5日のシリーズ最終戦は国際Aマッチデー最終日の火曜日ではなく、1日前倒しの月曜日開催。欧州各地に戻る欧州組に配慮したスケジュール設定だとみられる。
【2026日本代表スケジュール】
▼日本代表
[国際親善試合]
3月vs未定(開催地未定)
3.31(火) vsイングランド(ロンドン/ウェンブリー・スタジアム)
[キリンチャレンジカップ]
5.31(日) vs未定(国立競技場)
[FIFA 北中米ワールドカップ]
(6.11〜7.19、アメリカ、カナダ、メキシコ)
[キリンチャレンジカップ]
9.24(木) vs未定(キューアンドエースタジアムみやぎ)
9.28(月) vs未定(エディオンピースウイング広島)
[キリンカップサッカー]
10.1(木) vs未定(横浜国際総合競技場)
10.5(月) vs未定(国立競技場)
[FIFAインターナショナルウィンドウ]
(11.9〜11.17)
[トレーニングキャンプ]
(12.26〜12.31/国内・開催地未定)
(取材・文 竹内達也)
