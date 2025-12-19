SNS¤Î¹Í»¡Ê¸²½¤Ç¥È¥ê¥Ó¥åー¥ÈºîÉÊ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ËÊÑ²½¡©¡¡RADWIMPS¡¢¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¤Ë¸«¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¡É²ÁÃÍ
¡¡RADWIMPS¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-¡Ù¤¬¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¶áÇ¯¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¤Ï¡ÈÁí¹çÅª¤ÊÂÎ¸³¡É¤ò°Õ¼±¡©
¡¡ÆÃ¤ËÈ¯ÇäÁ°¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ä³Ú¶ÊÌ¾¤¬Éú¤»»ú¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿äÍý¤·¹ç¤¦¡È°Å¹æ²òÆÉ¹çÀï¡É¤¬ËÖÈ¯¡£¡Ö¤³¤ÎÊ¸»ú¿ô¤Ê¤é¤¢¤Î¶Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ÁÛ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç»²²Ã·¿¤ÎÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¬¤¹þ¤ó¤À°ì¼ï¤Îº×¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏºÇ½ªÅª¤ËX¸ø¼°¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬3000Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¸å¤â¤½¤ÎÇ®¤ÏÎä¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤â¸½¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÈÂèÆóÃÆÍ½ÁÛ¹çÀï¡É¤¬²ÃÂ®¡£¡Ö¼¡¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤³¤Î¶Ê¤ò¤³¤Î¿Í¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·É°Õ¤òÀÅ¤«¤ËÌ£¤ï¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÉ÷·Ê¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»²²Ã·¿¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ä¬Î®¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¿äÍý¡¢Í½ÁÛ¡¢´¶ÁÛ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¿Êý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤è¤ê¡ÈÁí¹çÅª¤ÊÂÎ¸³¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¤ò²ð¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â
¡¡ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×½é¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤â¤·¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤é¤½¤Ã¤È¤³¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÎã¤Î°ì¤Ä¡£¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¤Ï¥ê¥êー¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡ß³Ú¶ÊÌ¾¡É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÀµ²ò¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤¿¤ÀÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥ê¥¹¥Êー»²²Ã·¿¡É¤Ø¤È¤½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÈÄ¥¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤é¤É¤Î¶Ê¤¬¹ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Î´üÂÔ´¶¤¬¼«Á³¤È¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏUNISON SQUARE GARDEN¤Ë¤è¤ë¡È¥Õ¥ìー¥º¤Î»ÅÊÖ¤·¡É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThank you, ROCK BANDS! ～UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Album～¡Ù¤Ç¡¢¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¤Ï¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤Î¥Õ¥ìー¥º¤òUNISON SQUARE GARDEN¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤éÂè¶åÏÇÀ±¡×¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¡È¤ªÊÖ¤·¡É¤È¤·¤Æ¡¢UNISON SQUARE GARDEN¤¬¼«¿È¤Î¡Ö¥·¥å¥¬ー¥½¥ó¥°¤È¥Ó¥¿ー¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ò¡Ö¥¤¥È¡×¤Î¥«¥Ðー¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÁÐÊý¸þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤Þ¤¿¡¢¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»ý¤Ä¿·¤·¤¤Î®¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¶áÇ¯¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ß¥Õ¥¡¥ó¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ß¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Êý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Áê¸ß¤Ë³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¥«¥Ðー¤·¡¢¤½¤Î²»¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¡¢È¯É½Á°¤«¤éÉú¤»»ú¤ä¥Ò¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¥¯¥¤¥º¤ä´ë²è¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢SNS¤ÇÍ½ÁÛ¤ä»×¤¤½Ð¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥«¥Ðー¤ÇÊÖÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¹çÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï´°À®ÉÊ¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¹Í»¡¤·¤Æ¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎRADWINPS¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤¬Ã¯¤«¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤«¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¡È½Û´Ä¤Î²Í¤±¶¶¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á²®¸¶°´¡Ë