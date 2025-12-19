¡ØIRIAM¡Ùµ¡³£³Ø½¬ÀìÌç¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¡¡¥¤¥é¥¹¥È1Ëç¤Ç¥¥ã¥é¤ò¼«Æ°¤ÇÆ°¤«¤¹µ»½Ñ¤ò¤è¤ê¶¯²½
¡¡IRIAM¤Ïµ¡³£³Ø½¬¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢1Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é¥¥ã¥é¤òÆ°¤«¤¹¼«Æ°¥â¥Ç¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¼«¼Òµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê12·î16Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼«Æ°¥â¥Ç¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÈÇ¤Ç¤Ï¡¢½¾ÍèÈÇ¤è¤ê¤âÅù¿È¤ÎÄã¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ð¤á¸þ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢ºÙ¤¤ÌÜ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤¿ÌÜ¤ä¸ý¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¼«¼Ò¤Ç¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯ÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë