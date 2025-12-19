¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡©¥ß¥Ä¥«¥ó¡ßÆüËÜ½÷»ÒÂç¤¬²òÌÀ¤·¤¿¡Ö¼«¿æ¡×¤È¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î¿©ÂÎ¸³¡×¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸
ËèÆü¤Î¿©»öºî¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¿©°é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÏ¶È220Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥ß¥Ä¥«¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡¢ÁÏÎ©124Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤Ä´ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¢£¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ã¤Æ¡©
¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤¬2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ ÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÏÂ¿©¡×¤¬»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆüËÜ¤Î¿©¤òÂª¤¨¤Ê¤ª¤¹¡¢¿·¤·¤¤¿©¤Î³µÇ°¡á¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¡×¤òÃµµá¡¦ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö¤´¤Ï¤ó»þ´Ö¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¡£¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÁÏ½Ð¤·¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó»þ´Ö¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÄ´Íý¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤ò¡Ö´ÊÊØ¤Ë¡×¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡Ë¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ ¡È¹Í¤¨¤ë¡É ¡¢¡Èºî¤ë¡É ¡¢¡È¿©¤Ù¤ë¡É¡¢¡ÈÊÒÉÕ¤±¤ë¡É ¤Î°ìÏ¢¤ÎÎÁÍý¹©Äø¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë¡È¤´¤Ï¤ó»þ´Ö¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºî¤ê¼êÂ¦¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¡¦ºî¤ë¤³¤È¤òÁÛµ¯¤·¡¢ÉáÃÊ¡¢Ä´Íý¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÁÛµ¯¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó»þ´Ö¤ÈÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤´¤Ï¤ó»þ´Ö¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¡£¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢¿Í¤ä»×¤¤¤ò·Ò¤²¤ë¿©¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¢£¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤¬¡¢¾Íè¤Î¡Ö¼«¿æÎÏ¡×¤ËÄ¾·ë¡ª
º£²ó¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅì³¤³Ø±àÂç³ØÌ¾¸Å²°¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜÄ´Íý²Ê³Ø²ñ 2025Ç¯ÅÙÂç²ñ¡×¤Ç¸ýÆ¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ä¥«¥ó¡ßÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤È¤â¤Ë2023Ç¯11·î¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÆ¸´ü¤Î¿©ÂÎ¸³¤¬¡¢¼ãÇ¯´ü¤Î¼«¿æÎÏ¤ä¿©¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ØÆ¸´ü¡Ê¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¡Ë¤Ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤ä¡ÖÇã¤¤Êª¡×¤òÉÑÈË¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¼ãÇ¯´ü¡ÊÂç³ØÀ¸¡Á20Âå¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¼«¿æÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡üÎÁÍý¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤ÉÑÅÙ¡§ ½µ2Æü°Ê¾å¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¼ãÇ¯´ü¤Ë¼«¿æ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¡üÇã¤¤Êª¤Îµ¡²ñ¡§ °ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ÉÑÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¼«¿æÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
³ØÆ¸´ü¤Ë¡ÖÄ´Íý¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿
°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ø¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿
ÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿©»ö¤ÎÂÎ¸³¡×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿
¤³¤¦¤·¤¿ ¡È¿©¤ÎÂÎ¸³¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¡É ¤Û¤É¡¢¼ãÇ¯´ü¤Î¼«¿æÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¡Ö¿©ºà¤Ë¿¨¤ì¤ë¡×¡ÖÎÁÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿©»ö¤òÀ°¤¨¤ëÎÏ¡Ê¼«Î§Åª¤Ê¿©¹ÔÆ°¡Ë¡×¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
ÌîºÚ¤òÀö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
Íñ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ø¹Ô¤¯
ÃÂÀ¸Æü¤äµ¨Àá¹Ô»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë
¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤ä¡Ö¿©¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯ÂÎ¸³¡×¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î¡È¿©¤Ù¤ëÎÏ¡¦¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤Æ¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¡£¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ÊÃ±¤Ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾Íè¤Î¡Ö¿©¤Î¼«Î©¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¢£¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ËÃíÌÜ
¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡È¿©¡É¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤äºß¤êÊý¤òÃµµá¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¯¼Ò²ñ¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡ª
º£Ìë¤Î¿©Âî¤Ç¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´ÊÃ±¤Ê¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖWEBÊÔ½¸ÉôYYY¡Û