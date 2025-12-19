¡ØNiziU¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡ª¡ÖÄ°¤¤¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê²ó¤Ë¡×¡ÊRIO¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
NiziU¤¬2026Ç¯1·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£2024Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢1·î3Æü¤Ï¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿NiziU¤¬Ã´Åö¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢23²ñ¾ì32¸ø±é¤ò½ä¤ëÁ´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡¢ºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ØNew Emotion¡Ù¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é5ºîÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëNiziU¤¬2024Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò¥á¥ó¥Ðー9¿ÍÁ´°÷¤ÇÃ´Åö¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¡Ö2026Ç¯¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¥áー¥ë¤ÇÊç½¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥ê¥¹¥Êー¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÁ÷¤ëÊ¸¾Ï¡É¤òNiziU¤¬Åººï¤ò¤¹¤ë´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¸ø¼°X¡Ê@Ann_Since1967¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØNiziU¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î3Æü25»þ¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¡£¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØNiziU¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù
01/0¡ÊÅÚ¡Ë25:00～27:00
½Ð±é¼Ô¡§NiziU
ÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ niziu@allnightnippon.com
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#NiziUANN
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.allnightnippon.com/
NiziU OFFICIAL SITE
https://niziu.com/