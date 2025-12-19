¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê12·î19Æü¡¦Ìë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î19Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 148(¡¡¡¡ 148)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 284(¡¡¡¡ 276)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 146(¡¡¡¡ 143)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1611(¡¡¡¡1611)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1532(¡¡¡¡ 646)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡¡¡ 6)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 128(¡¡¡¡ 112)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4702(¡¡¡¡2364)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 175(¡¡¡¡ 143)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 80998(¡¡ 38274)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 755(¡¡¡¡ 437)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3167(¡¡¡¡1459)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 138(¡¡¡¡¡¡86)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 44208(¡¡ 22946)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 145(¡¡¡¡ 145)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 187(¡¡¡¡ 187)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48(¡¡¡¡¡¡48)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4222(¡¡¡¡4222)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 588(¡¡¡¡ 588)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28(¡¡¡¡¡¡28)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 590(¡¡¡¡ 590)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23646(¡¡ 23646)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
