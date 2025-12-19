³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê12·î19Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î19Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 14367(¡¡ 13306)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55(¡¡¡¡¡¡55)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 19112(¡¡ 17928)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12808(¡¡ 11808)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 662(¡¡¡¡ 162)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡198626(¡¡198626)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6965(¡¡¡¡6582)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡99(¡¡¡¡¡¡99)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 18923(¡¡ 17648)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7641(¡¡¡¡7641)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 108(¡¡¡¡ 108)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡123943(¡¡123943)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 530(¡¡¡¡ 346)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1059(¡¡¡¡ 311)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3301(¡¡¡¡3301)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1294(¡¡¡¡ 648)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4088(¡¡¡¡2048)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1525(¡¡¡¡¡¡25)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2484(¡¡¡¡2478)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1700(¡¡¡¡1322)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80(¡¡¡¡¡¡80)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6513(¡¡¡¡3826)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 571(¡¡¡¡¡¡71)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 508(¡¡¡¡¡¡ 8)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6012(¡¡¡¡6012)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3506(¡¡¡¡ 790)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3455(¡¡¡¡3419)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3277(¡¡¡¡3277)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2030(¡¡¡¡1679)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10794(¡¡ 10788)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡16)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 31585(¡¡ 31585)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1293(¡¡¡¡ 785)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3403(¡¡¡¡3328)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1951(¡¡¡¡1951)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2291(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1461(¡¡¡¡ 261)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 445(¡¡¡¡ 445)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14(¡¡¡¡¡¡14)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9(¡¡¡¡¡¡ 9)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
