¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃæ°æ°¡Èþ¡ÖÀäÂÐ¤ËÆ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¥Ë¥åー¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Ì´ÉñÂæ¤Ø¡Ú¿·³ã¡Û
Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¹¡£¿·³ã»Ô½Ð¿È¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬¡¢19Æü¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿¡ØÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ù¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¸«»ö¤Ë·è¤á¤¿Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¡£18Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤ÏÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò3²óÈô¤Ó¤¹¤Ù¤ÆÀ®¸ù¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤âÃåÉ¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
12·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î2°Ì¡£19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶ÛÄ¥´¶¤â°ã¤Ã¤¿¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¡×
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥Ò¥í¥¤¥ó¡£Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ØÁ´ÎÏ¤Ç¤½¤Î¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê
¡ÖÌ´ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·°ìÈÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÆ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡£¡×
