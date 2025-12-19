¡Ö¥¯¥Ã¥Ô¡¼¥é¥à¥Í¡×½é¤Î¥é¥Ã¥Õ¥ë¤¯¤¸ÅÐ¾ì¡¡¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¡É¤¬ËþºÜ
¡¡¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ÂÌ²Û»Ò¡Ö¥¯¥Ã¥Ô¡¼¥é¥à¥Í¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¦¥µ¥®¤Î¥¯¥Ã¥Ô¡¼¤È¥ê¥¹¤Î¥é¥à¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡Ö¥¯¥Ã¥Ô¡¼¥é¥à¥Í »£¤ê²¼¤í¤· ¥é¥Ã¥Õ¥ë¤¯¤¸¡×¤¬¡¢19Æü¸á¸å6»þ¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µ¥¤¥È¡ÖRAFFLE¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥Ã¥Õ¥ë¤¯¤¸¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥Ô¡¼¥é¥à¥Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥Ã¥Ô¡¼¤È¥é¥à¤¬¼çÌò¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë2¿Í¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÊÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥°¥Ã¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤½¤í¤¦¡£A¾Þ¤Ë¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¡¢B¾Þ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥É¥¢¥×¥ì¡¼¥È¡¢C¾Þ¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡¢D¾Þ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢E¾Þ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ø¥¢¥´¥à¡¢F¾Þ¤Ë¤Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢G¾Þ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤¤¤º¤ì¤â»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥Ô¡¼¤È¥é¥à¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5Ï¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¢10Ï¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢W¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤ÆC¾Þ¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤¬Åö¤¿¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ô²óÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥Ã¥Ô¡¼¥é¥à¥Í¤Ï1963Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÂÌ²Û»Ò¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥Ô¡¼¤È¥é¥à¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²þ¤á¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤¹»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï12·î19Æü¸á¸å6»þ¤«¤é2026Ç¯1·î9Æü¸á¸å11:59¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï1²ó770±ß¤Ç¡¢ÊÌÅÓÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊÈ¯Á÷¤Ï26Ç¯4·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
A¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä Á´1¼ï
B¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥É¥¢¥×¥ì¡¼¥È Á´3¼ï
C¾Þ¡§¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë Á´3¼ï
D¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ Á´4¼ï
E¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ø¥¢¥´¥à Á´4¼ï
F¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸ Á´6¼ï
G¾Þ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ Á´6¼ï
5Ï¢ÆÃÅµ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É Á´3¼ï
10Ï¢ÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É Á´3¼ï
W¥Á¥ã¥ó¥¹¡§C¾Þ ¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë Á´3¼ï
