¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¿ù±ºÍªÂÀ¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×Í½Áª²ñ¤ÇÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼ÀÚÉä³ÍÆÀ¡¡¡ÈÊ¿ÅÄ¥ë¡¼¥È¡É¤Ç¾º³ÊÌÜ»Ø¤¹
¡¡Íèµ¨¤ÎÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ù±ºÍªÂÀ¡Ê24¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï19Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¤è¤ß¤¦¤êCC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ß¥º¥Î¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Íè½ÕÈ¯Çä¤Î1W¤ò»îÂÇ¤·¡¢¡Ö½éÂ®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¤¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼1¼¡Í½Áª²ñ¤«¤éÄ©Àï¤·¡¢ºÇ½ª¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ç¤Ï29°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ½ª¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÊÆÂÚºßÃæ¤ÏÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£²ó¤Ï´Ú¹ñ¾Æ¤Æù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢1¼¡¤«¤é2¼¡¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥´¥ë¥ÕÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ó¤ËÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦É÷¤ËÀ¨¤¯»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ý³Ï¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÏÍèÇ¯1·î15Æü³«Ëë¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë½£¡Ë¤ÎÍ½Äê¡£¤³¤ÎÆü°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ê¿ÅÄ·ûÀ»¤Ïº£µ¨²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢Íèµ¨¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÈÊ¿ÅÄ¥ë¡¼¥È¡É¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Ö»î¹ç¤¬¤¹¤°¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£