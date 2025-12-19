µð¿Í¡¡¸½Ìò°úÂà¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤¬¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¡ªÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¿·¿Í¡õ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÈ¯·¡¤Ë½¾»ö¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¹Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤ÈÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤ä¹ñºÝÉô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÍË¾Áª¼ê¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÊÔÀ®¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ë¿§¡¹¤È³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£