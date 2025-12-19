¶ÀÍ¥æÆ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å½é¼ÂÀï¤Ï2°Ì¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï76¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤Î¶ÀÍ¥æÆ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬¸ÞÎØ¸å½é¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¾¾ÀãÂÙÍÕ¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£68¥¥íµé¤Ï9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò65¥¥íµé¤ÇÀ©¤·¤¿¿¹ÀîÈþÏÂ¡ÊALSOK¡Ë¤¬¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤ÎÀÐ°æ°¡³¤¡Ê¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë87¥¥íµé¤Ï19ºÐ¤ÎµÈÅÄÂÙÂ¤¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬¤³¤Î³¬µé¤Ç½éÀ©ÇÆ¡£ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸ÞÎØ3Âç²ñ½Ð¾ì¤Î86¥¥íµé¡¢¹âÃ«ÁÚÎ¼¡ÊÂóÂç¿¦¡Ë¤¬20Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò62¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¹±Â¼Í§¹á»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤ÏÈó¸ÞÎØ³¬µé¤Î59¥¥íµé½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£