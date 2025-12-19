ËÉ±ÒÁê¡¢Ãæ¹ñ¼çÄ¥¤ËÈ¿ÏÀ¡¡ËÌÂçÅìÅç¤Î¥ì¡¼¥À¡¼ÇÛÈ÷
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²Æì¸©¤ÎÎ¥Åç¡¦ËÌÂçÅìÅç¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼ÇÛÈ÷·×²è¤òÃæ¹ñÂ¦¤¬¡ÖÄ©È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¡ÖËÉ¸æ¤Î¤¿¤á¤ÎÁõÈ÷¤Ç¡¢Â¾¹ñ¤Ë²¿¤é¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÇÛÈ÷·×²è¤Î¤¢¤ë°ÜÆ°¼°·Ù²ü´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÃµÃÎ¤¹¤ëÁõÈ÷¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï18Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÇÛÈ÷·×²è¤ò½ä¤ê¡ÖÆüËÜ¤Î·³»öÆ°¸þ¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÄ©È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£