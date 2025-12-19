²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Öº£²ó¤Î½ä¶È¤ÏµÙ¤ß¤ÎÆü¤¬¤Ê¤¤¡£Èè¤ì¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡º¸É¨¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡ÈÌäÂê¤Ê¤·¡É
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÅß½ä¶È¤Ï19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤¬½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡Ä«·Î¸Å¤Ç¤ÏÁêËÐ¤ò¼è¤é¤º¡¢¶Àî½ä¶ÈÉôÄ¹¡Ê¸µ¾®·ë¡¦Î¾¹ñ¡Ë¤é¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º¸É¨¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÌäÂê¡Ë¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î30Æü¤ËÄ¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åß½ä¶È¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Î¶½¹Ô¤È¤Ê¤ê¡Öº£²ó¤Î½ä¶È¤ÏµÙ¤ß¤ÎÆü¤¬¤Ê¤¤¡£Èè¤ì¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ë¤ÏBSÆü¥Æ¥ì¤ÇÎ©Ï²Éô²°¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£