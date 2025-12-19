¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¶ÌÀîÅ°»á¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÍ¾·×¤Ê°ì¸À¤Ç£²Ãû±ßÄ¶¤ÎÂ»¼º¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¡×Ãæ¹ñÅÜ¤é¤»´Ñ¸÷µÒ¸º¢ª£±£µ£°£°Ëü±ßÂ»¼º¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤â¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Çº£¤Þ¤Ç¤òÂæÌµ¤·¡×¡ÖÅÝ»º¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼
¡¡£±£¹Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢´Ñ¸÷¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÅÏ¹ÒÀè¤¬´Ú¹ñ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬·ã¸º¤·¡ÖÇä¤ê¾å¤²È¾¸º¡×¤ÈÂ»¼º¤¬£±¥«·î£±£µ£°£°Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤Î¾Ú¸À¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö£±¡¦£·Ãû±ß¤Î»î»»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥ê¥¹¥¯¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬´ú¿¶¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÏÅê»ñ¤ò¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î°ì¸À¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤±¤Ç£±Ãû£·£¹£°£°²¯±ß¡££²Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¢ÁíÍý¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¡£¤³¤ì¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡£Ã¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÍ¾·×¤Ê°ì¸À¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡¢ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¡£ÃûÃ±°Ì¤òÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü²½¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ò¡Ö£±Ç¯¤ÇºÑ¤à¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤³¤ì¤Ï¿§¤ó¤Ê½ê¤ÇÅÝ»º¤À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Öº£Ç¯Ç¯Ëö¡¢¤ï¤ê¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¹ñÆâÎ¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£