°úÂàÉ½ÌÀ¤Î»°¸¶Éñ°Í¡¢SP±éµ»Á°¤Ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥ï¥±¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç62.77ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»°¸¶¤ÎÊâ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¢3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤¬Íð¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆSP¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼±ç¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ´¤Æ¿´¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç³ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡³«ËëÁ°Æü¤Î18Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÍ§Ã£¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§ÍÍ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂµ¤¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢2ÅÙÀ©ÇÆ¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤âÀ©¤·¤¿¡£¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢21Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬ºÇ¸å¡£ºòÇ¯¤Ï±¦Â¼ó¤È¸Ô´ØÀá¤Î¾õÂÖ¤Î°²½¤Ç´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¥Õ¥ê¡¼¤ò¡Ë³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¨¤¯²ù¤·¤¤¡£¤Ä¤é¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤Î¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹þ¤á¤Æ¡¢°ìÈÖ¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î2Ê¸»ú¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢»°¸¶¤¬ºÇ¹â¤Î¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
