À¾Ìî¥«¥Ê¡¢À¶Á¿¥Ó¥¸¥å¤«¤é¡È¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡É»Ñ¤ËÉü³è¤ÇÂçÈ¿¶Á¡Ä½Ð»º¸å¤â¡Ö¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¡×¤ÇºÝÎ©¤Ä¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ö¤ê
¡ÔºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡Õ
¡¡12·î18Æü¡¢²Î¼ê¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢À¾Ìî¤Î·ãÊÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï17Æü¤È18Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¡¢¡ÖKana Nishino Special Live ¡ÈChristmas Magic¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö4·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢12·î¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È³¤³°¤Î±Ç²è´Û¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¡¢À¾Ìî¤Ï²Î¾§Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÔK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤È¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡Õ¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶âÈ±À¾Ìî¥«¥ÊºÇ¶¯¡¡¤Û¤ó¤È¤Þ¤¸¤Ç¤¨¤°¤¤ÇË²õÎÏÈ´·²¡Õ
¡Ô¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¶âÈ±À¾Ìî¥«¥Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Õ
¡Ô¶âÈ±¥«¥Ê¤ä¤ó¤Ë·ã½Å¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¥¨¥â¤¹¤®¤¿¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢À¾Ìî¤Î·ãÊÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´¿´î¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤¤ÃãÈ±¤È¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¹õÈ±¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Î ¡ÈÀ¶Á¿·Ï¡É ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢È±¤ò¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£±ýÇ¯¤Î ¡È¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡É »Ñ¤Ë²óµ¢¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡À¾Ìî¤Ï2008Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÎø°¦¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¡¢10¡Á20Âå¤Î¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2019Ç¯2·î¤«¤éÌµ´ü¸Â¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¡£2024Ç¯6·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö³èÆ°µÙ»ßÍâ·î¤Î2019Ç¯3·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2023Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò°é¤Æ¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯11·î¤ËÉü³è¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢²Î¾§ÎÏ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡ØWith You¡Ù¤òÇÛ¿®¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï²Î¾§ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ëÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¾å²¼¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¾¯¤·¸«¤¨¤ëÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ä¤ìÌÜ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½Ð»º¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îø°¦¥½¥ó¥°¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¡¢¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é17Ç¯¡¢À¾Ìî¤Ï½÷À¤¿¤Á¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£