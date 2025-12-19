¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥ÉÍ³Íè¤Î¥«¥á¥é¤Ë¶¯¤ß¡£ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖOPPO Find X9¡×
OPPO¤Ï12·î16Æü¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖFind X¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖOPPO Find X9¡×¤ò¡¢12·î23Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£OPPO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï149,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡ÖOPPO Find X8¡×¤Ï¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢OPPO Find X9¤Ç¤â¤½¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï·òºß¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±SoC¤ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅëºÜ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
MediaTek Dimensity 9500ÅëºÜ¤ä7,025mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ
SoC¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤Ï½éÅëºÜ¤ÎMediaTek Dimensity 9500¡£²Ã¤¨¤ÆOPPOÆÈ¼«¤Î¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²½¤Ç¡¢CPUÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¥²¡¼¥à»þ¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥â¥ê¡¼¤Ï16GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï512GB¹½À®¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÍÆÎÌ¤Ê7,025mAh¤ò¼Â¸½¡£4K¡¿60fps¡¿Dolby Vision¤ÎÆ°²è¤ò5»þ´Ö°Ê¾å»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤¿¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÌó6.6¥¤¥ó¥Á¤ÎAMOLED¤òÅëºÜ¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç120Hz¤Ç¡¢²òÁüÅÙ¤Ï¥Õ¥ëHD+¡Ê2,760¡ß1,256¥É¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4ÊÕ¤Î¥Ù¥¼¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ1.15mm¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Ë×Æþ´¶¤È¹â¤¤²èÌÌÀêÍÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢IP68¤ÎËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¤ä¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿²èÁü½èÍý¥â¡¼¥É¤ÇÉý¹¤¤É½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë
¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖHasselblad¹â²òÁüÅÙ¥â¡¼¥É¡×¤òÅëºÜ¡£8K¤Î¹â²òÁüÅÙ¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¼Á´¶¤È¼«Á³¤Ê¿§ºÌ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¦¤¿¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ü¹Ô¤¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡ÖHasselblad¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡ÖXPan¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿»£±Æ¥â¡¼¥É¡ÖXPAN¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¼Ì¿¿É½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥á¥é¤Ï¹³Ñ¡¢Ä¶¹³Ñ¡¢Ë¾±ó¤ò¤½¤í¤¨¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌó5000Ëü²èÁÇ¤Ê¤¦¤¨¤ËÂç·¿¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìó200Ëü²èÁÇ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¡£
¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡ÖLYT-808¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤àÎÌ¤¬½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó57¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë¾±ó¥«¥á¥é¤Ï¾ÇÅÀµ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÂç·¿²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡ÖW·¿¥×¥ê¥º¥àË¾±ó¥«¥á¥é¹½Â¤¡×¤òºÎÍÑ¡£¸÷³Ø¤ÇºÇÂç3ÇÜ¥º¡¼¥à¡¢AIÊäÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÂç120ÇÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ï¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢µÕ¸÷¤Ç¤â¥´¡¼¥¹¥È¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ°²èÀÇ½¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4K¡¿120fps¡¿Dolby Vision»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢OIS¤ÈEIS¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°¤¤Î·ã¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ä¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â°ÂÄê¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼Ì¿¿ÊÔ½¸¤È¾ðÊó¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤ÏÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯AI¤ò³èÍÑ
¼Ì¿¿¤ÎÊÔ½¸¤ËAI¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Çö°Å¤¤¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÖAI¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥°¥í¡¼¡×¤ä¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ãµî¤Ç¤¤ë¡ÖAI¾Ã¤·¥´¥à¡×¡¢¥Ô¥ó¥Ü¥±¼Ì¿¿¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤ËÀ°¤¨¤ë¡ÖAI¤Ü¤±½üµî¡×¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÈ¿¼Í¤ò¤¤ì¤¤¤Ë½üµî¤Ç¤¤ë¡ÖAIÈ¿¼Í½üµî¡×¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖAI¥Þ¥¤¥ó¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤âÅëºÜ¡£°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÍ×Ìó¤·¤¿¤ê¡¢Ê¬ÀÏ¡¿¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
AI¥Þ¥¤¥ó¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢3ËÜ»Ø¤ò²èÌÌ²¼¤«¤é¾å¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃ¼Ëöº¸¾å¤Î¡ÖSnap Key¡×¤ò²¡¤¹¤Èµ¯Æ°¡£¤¤¤ÞÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Í×Ìó¡¦Ê¬Îà¡¦¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüÄø¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤âÄó°Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤¹¤ëºÝ¤Ï¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ä¥¿¥°¤«¤éÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íèµ¡¼ï¤«¤éÀµÅý¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°õ¾Ý¤ÎOPPO Find X9¡£Find X8¤â¥«¥á¥é¤ÎÉ¾È½¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤Ê¤ÉÆüËÜ¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
