「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」2025年ラストを飾る放送回(12月25日放送)のゲストに髙橋海人(King & Prince)が登場！

テレ東で、毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」。本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。

2025年ラストを飾る放送回(12月25日放送)のゲストに、髙橋海人(King & Prince)が登場！人生の推しソングはもちろんのこと、12月24日(水)に発売する7thアルバム「STARRING」に収録されている楽曲や制作へのこだわり、貴重な裏話を30分たっぷりとお届けします！ TVer見逃し配信でもご視聴いただけますので、リアタイが難しい方は是非TVerでご覧ください。お気に入り登録もお願いします！

▶TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr340q0pjh

≪出演者コメント≫

Ｑ1.収録を終えていかがでしたか？

髙橋）総じて素敵な番組だなって思いました。あと、天の声さんと離れた距離で収録していたけど、こっち来ちゃえばいいじゃん！っていうぐらい掛け合いとかも楽しくてラジオみたいな感じでしたね。

永瀬）そう！俺もずっとそれは思っていて、ラジオぐらい気を楽にして話せる番組なのよ。

髙橋）すごい楽しかった～。どうでした廉は？

永瀬）番組の収録中にも話していたけど、ラジオ（水曜24:05頃~King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN）ではゲストとして海人を1人では呼ばないっていうくだりずっとやってたやん。だから、今回は映像として2人で話している姿が残るっていうのは少し照れたね。

髙橋）僕的にはラジオにもそろそろ呼んでいただいてね。2人の時間を増やしていきたいなと思っております。

永瀬）久々のこういう時間は楽しかったです！

髙橋）楽しかったね！

Ｑ2.テレビ、配信をご覧になる方へメッセージをお願いします。

髙橋）落ち着いた空間で楽しく過ごしたので、みんなとにかく見てよね☺️

©テレビ東京

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】ミュージックカプセル ～人生の推しソング～

【放送日時】毎週木曜日 深夜2時5分～

【放送局】テレビ東京

【メインMC】永瀬廉(King & Prince)

【サブMC】コカドケンタロウ(ロッチ)

【ゲスト】髙橋海人(King & Prince)

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

TVer：https://tver.jp/series/sr340q0pjh

テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

各話放送終了後、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信

U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

【番組HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/

【公式SNS】

X：@tx_m_capsule (https://x.com/tx_m_capsule )

Instagram：@tx_m_capsule (https://www.instagram.com/tx_m_capsule/ )

TikTok：@tx_m_capsule (https://www.tiktok.com/@tx_m_capsule )

【ハッシュタグ】＃ミュージックカプセル

【コピーライト】©テレビ東京