相田翔子「我が家の晩御飯」 手作り料理に絶賛の声
俳優・歌手の相田翔子が、19日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】相田翔子「我が家の晩御飯」 手作り料理に絶賛の声 過去の料理投稿も（23枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回の投稿では「我が家の晩御飯 ピーマンとえのきの豚肉巻き巻き」と、手作り料理を投稿。ファンからは「美味しそう」などの声が寄せられた。また相田は「最近 お天気が良いので コツコツ 頑張り過ぎずに 大掃除しています」と近況についても明かしている。
引用：「相田翔子」ブログ
