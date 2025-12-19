12月25日放送の『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』より（左から）MC・永瀬廉、ゲスト・高橋海人（King ＆ Prince）

　King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務める音楽トークバラエティー番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（テレビ東京／毎週木曜26時5分）。2025年ラストを飾る12月25日の放送回にKing ＆ Princeの高橋海人が出演することが明らかとなった。

【写真】高橋海人「すごい楽しかった」　永瀬廉「少し照れた」　『ミュージックカプセル』収録の様子

　本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や思い出を通して、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC・永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティーだ。

　2025年ラストを飾る12月25日の放送回のゲストに、高橋海人が登場。人生の推しソングはもちろんのこと、12月24日に発売されるKing ＆ Princeの7thアルバム『STARRING』収録されている楽曲や制作へのこだわり、貴重な裏話を30分たっぷりと届ける。

　『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』は、テレビ東京にて毎週木曜26時5分放送。

※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記

　収録後の永瀬、高橋のコメント全文は以下の通り。

＜永瀬廉＆高橋海人　コメント全文＞

――収録を終えていかがでしたか？

高橋：総じて素敵な番組だなって思いました。あと、天の声さんと離れた距離で収録していたけど、こっち来ちゃえばいいじゃん！っていうぐらい掛け合いとかも楽しくてラジオみたいな感じでしたね。

永瀬：そう！　俺もずっとそれは思っていて、ラジオぐらい気を楽にして話せる番組なのよ。

高橋：すごい楽しかった〜。どうでした廉は？

永瀬：番組の収録中にも話していたけど、ラジオ（文化放送『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』）ではゲストとして海人を1人では呼ばないっていうくだりずっとやってたやん。だから、今回は映像として2人で話している姿が残るっていうのは少し照れたね。

高橋：僕的にはラジオにもそろそろ呼んでいただいてね。2人の時間を増やしていきたいなと思っております。

永瀬：久々のこういう時間は楽しかったです！

高橋：楽しかったね！

――テレビ、配信をご覧になる方へメッセージをお願いします。

高橋：落ち着いた空間で楽しく過ごしたので、みんなとにかく見てよね。