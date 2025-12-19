樋口日奈×池田匡志『本命じゃなきゃよかったのに』ポスター解禁 追加キャストに草川直弥、水戸由菜、日比美思
樋口日奈と池田匡志をダブル主演する2026年1月8日スタートのドラマ『本命じゃなきゃよかったのに』（MBSほか）の追加キャストとして、草川直弥、水戸由菜、日比美思が出演。併せて、ポスタービジュアルも解禁された。
【写真】草川直弥が主人公・実歩乃（樋口日奈）に好意を寄せる会社の後輩に！ 追加キャスト役ビジュアル
本作は、抗えない快感と渦巻く罪悪感を描く、大人の“沼恋”ラブストーリー。原作は、電子ストアで配信されるやいなや瞬く間に共感の嵐を呼んだ水谷愛の同名コミック。
旅行代理店で働く大沼実歩乃（樋口）。6年付き合い結婚も意識していた恋人と別れ、気付けば30歳。そんな実歩乃の会社に転職してきた男。それは10年前、互いに恋人がいながらもカラダの関係をもった“共犯者”嬉野栄成（池田）だった。
涼しい顔で話しかけてくる栄成に、実歩乃は動揺するが、普通に接しようと決意する。しかし、2人きりになると、栄成はあの頃と変わらない甘い声で囁く。「オレらって運命感じない？」
再会をきっかけによみがえる快感と欲情。けれど10年経ってもつかめない彼の本心。私は本命？ それとも遊び？ 大人になっても抜け出せない、秘密の関係におぼれていく。
草川は、実歩乃の会社の後輩で実歩乃と栄成のただならぬ関係に勘付きながらも実歩乃に真っ直ぐな想いをぶつける久坂誠を演じる。MBSドラマ初出演。
水戸は、栄成に積極的にアプローチする実歩乃の後輩・吉木友里、日比は2人の関係を知る唯一の存在で実歩乃の相談相手となる親友・江藤マキを演じる。
草川は、今回僕が演じる久坂くんは、すごく真っ直ぐで、でもどこか不器用なそんな男の子です。脚本を読ませていただいて、久坂は感情表現がわかりやすいキャラクターだと感じました。感情豊かな久坂くんだからこそ、しっかりと向き合って真っ直ぐお芝居をしたいと思います」と意気込んでいる。
水戸は「出演が決まった時はとても嬉しく、25歳という自分より少し上の女性を演じるのは初めてだったので、新しい挑戦になると感じました。私が演じる吉木友里は原作で登場場面はそこまで多くないのですが、今回の脚本では彼女の真っ直ぐさや可愛らしさがより引き立って描かれていて、とても魅力的な人物だなと思っています。寒い冬に“アツアツなドラマ”をお届けできたら嬉しいです！ ぜひ友里ちゃんの恋愛模様にも注目してください！」とコメント。
日比は「翻弄される主人公から目が離せず、ハマったら抜け出せない沼のように続きが気になる展開ばかりで、放送がすごく楽しみです。江藤マキは実歩乃の親友で、相談相手になる役柄です。実歩乃を演じる日奈ちゃんは何事も柔らかく受けとめてくださり、日々和やかな撮影現場です。物語が進むと登場人物達にとって心苦しくなる場面も多くなりますが、良いスパイスになれるように誠心誠意演じさせていただきます」としている。
ドラマ『本命じゃなきゃよかったのに』は、MBSにて2026年1月8日25時59分より放送（以降、毎週木曜25時29分放送）。テレビ神奈川にて同年1月8日25時、テレビ埼玉にて同年1月12日24時、群馬テレビにて同年1月13日24時30分、とちテレにて同年1月14日23時30分、チバテレにて同年1月15日23時放送。
【写真】草川直弥が主人公・実歩乃（樋口日奈）に好意を寄せる会社の後輩に！ 追加キャスト役ビジュアル
本作は、抗えない快感と渦巻く罪悪感を描く、大人の“沼恋”ラブストーリー。原作は、電子ストアで配信されるやいなや瞬く間に共感の嵐を呼んだ水谷愛の同名コミック。
涼しい顔で話しかけてくる栄成に、実歩乃は動揺するが、普通に接しようと決意する。しかし、2人きりになると、栄成はあの頃と変わらない甘い声で囁く。「オレらって運命感じない？」
再会をきっかけによみがえる快感と欲情。けれど10年経ってもつかめない彼の本心。私は本命？ それとも遊び？ 大人になっても抜け出せない、秘密の関係におぼれていく。
草川は、実歩乃の会社の後輩で実歩乃と栄成のただならぬ関係に勘付きながらも実歩乃に真っ直ぐな想いをぶつける久坂誠を演じる。MBSドラマ初出演。
水戸は、栄成に積極的にアプローチする実歩乃の後輩・吉木友里、日比は2人の関係を知る唯一の存在で実歩乃の相談相手となる親友・江藤マキを演じる。
草川は、今回僕が演じる久坂くんは、すごく真っ直ぐで、でもどこか不器用なそんな男の子です。脚本を読ませていただいて、久坂は感情表現がわかりやすいキャラクターだと感じました。感情豊かな久坂くんだからこそ、しっかりと向き合って真っ直ぐお芝居をしたいと思います」と意気込んでいる。
水戸は「出演が決まった時はとても嬉しく、25歳という自分より少し上の女性を演じるのは初めてだったので、新しい挑戦になると感じました。私が演じる吉木友里は原作で登場場面はそこまで多くないのですが、今回の脚本では彼女の真っ直ぐさや可愛らしさがより引き立って描かれていて、とても魅力的な人物だなと思っています。寒い冬に“アツアツなドラマ”をお届けできたら嬉しいです！ ぜひ友里ちゃんの恋愛模様にも注目してください！」とコメント。
日比は「翻弄される主人公から目が離せず、ハマったら抜け出せない沼のように続きが気になる展開ばかりで、放送がすごく楽しみです。江藤マキは実歩乃の親友で、相談相手になる役柄です。実歩乃を演じる日奈ちゃんは何事も柔らかく受けとめてくださり、日々和やかな撮影現場です。物語が進むと登場人物達にとって心苦しくなる場面も多くなりますが、良いスパイスになれるように誠心誠意演じさせていただきます」としている。
ドラマ『本命じゃなきゃよかったのに』は、MBSにて2026年1月8日25時59分より放送（以降、毎週木曜25時29分放送）。テレビ神奈川にて同年1月8日25時、テレビ埼玉にて同年1月12日24時、群馬テレビにて同年1月13日24時30分、とちテレにて同年1月14日23時30分、チバテレにて同年1月15日23時放送。