まさかの『水ダウ』出演の渋谷凪咲、ロケ振り返る「ただただ楽しい万博ロケでした笑」
NMB48元メンバーでタレントの渋谷凪咲が18日にインスタグラムを更新。ダイアン津田らとのオフショットを公開した。
【写真】渋谷凪咲、まだこのときは何も知らない名探偵津田と
渋谷が「3人でただただ楽しい万博ロケでした笑」と投稿したのは1枚のオフショット。写真にはダイアン津田、ライス関町と弾ける笑顔で並ぶ渋谷の姿が収められている。
17日に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の大人気企画「名探偵津田」では、渋谷が津田や関町と共に架空の番組ロケで大阪・関西万博の会場を訪れる模様が放送されていた。
そんな彼女のオフショットに、ファンからは「3人とも好き」「なぎちゃん出てきた時声出るくらいビックリしました〜！」「久々笑ろたわぁ」などの声が寄せられている。
引用：「渋谷凪咲」インスタグラム（@nagisa_nikoniko）
【写真】渋谷凪咲、まだこのときは何も知らない名探偵津田と
渋谷が「3人でただただ楽しい万博ロケでした笑」と投稿したのは1枚のオフショット。写真にはダイアン津田、ライス関町と弾ける笑顔で並ぶ渋谷の姿が収められている。
17日に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の大人気企画「名探偵津田」では、渋谷が津田や関町と共に架空の番組ロケで大阪・関西万博の会場を訪れる模様が放送されていた。
そんな彼女のオフショットに、ファンからは「3人とも好き」「なぎちゃん出てきた時声出るくらいビックリしました〜！」「久々笑ろたわぁ」などの声が寄せられている。
引用：「渋谷凪咲」インスタグラム（@nagisa_nikoniko）