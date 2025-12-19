¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGALAXY DRIVE¡Ù1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGALAXY DRIVE¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÁ°ºî°ÊÍèÌó2Ç¯¤Ö¤ê¡£º£ºî¤Ï¡ÖÃÏµå¤«¤é¶ä²Ï·Ï¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÆâ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤¬°ì´Ó¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£¹¬¤»¤Ê¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤«¤é¡¢¿·µ¡¼´¤È¤Ê¤ëÄ©ÀïÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¤Î²»³ÚÀ¤ÎÉý¹¤µ¤È¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãGALAXY PARK¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥§¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¡¢³«ºÅÄ¾¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬Blu-ray Disc¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥à¥Ä¥à¥í ¥¢¥¥é¤¬¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ã»²Î60¼ó¤ò¼ý¤á¤¿Ã»²Î½¸¤ä¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¹¤´¤í¤¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖGALAXY PARK in EXPO¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ëÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¹ØÆþÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ë¤Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ10ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë½é¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡ã¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼ ¡È2026Ç¯ ¶ä²Ï¤ÎÎ¹¡É¡ä¤ÈÂê¤·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î¸ø±éÊ¬¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGALAXY DRIVE¡Ù
2026Ç¯1·î28Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡¡https://humbreaders.lnk.to/GALAXYDRIVE
¡ã½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD ¡Ü Blu-ray(¥×¥ì¥¤¥Ñ¥¹ÂÐ±þ) ¡ÜÃ»²Î½¸¡Ü¤¹¤´¤í¤¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ë¡ä
¡ï7,500(ÀÇ¹þ)
SRCL-13516¡Á13517
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë¡ä
¡ï3,750(ÀÇ¹þ)
SRCL-13518
CD<ÄÌ¾ï¡¢½é²ó¶¦ÄÌ>¡§Á´15¶Ê¼ýÏ¿
1.¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
2.⚡️
3.¥¢¥¤¥º¥ï¥¤¥É¥·¥ã¥Ã¥È
4.SUPER TOMODACHI
5.¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È
6.¤ï¤Ã¤«
7.ÌëÌÀ¤±¤Î²Î
8.¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
9.MUSIC
10.¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÄ¤é¤·¤Æ
11.¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö
12.¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¥ó¥ê¡¼
13.ÃåÎ¦
14.Îø¤ÎÃÊÍî
15.¥Ô¡¼¥¹
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡BD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(¥×¥ì¥¤¥Ñ¥¹ÂÐ±þ)
¥×¥ì¥¤¥Ñ¥¹ÉõÆþ(Í¸ú´ü¸Â¡§2027/1/28)
¡ØGALAXY PARK¡Ù¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
1.¥°¡¼
2.DAY DREAM BEAT
3.DANCING IN THE ROOM
4.⚡️
5.¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¥ó¥ê¡¼
6.¶ä²Ï¹âÂ®
¡ØGALAXY PARK¡Ù¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¡ãÇÛ¿®¡ä
¡ÖGALAXY DRIVE ¿å¶âÃÏ²ÐÌÚÅÚÅ·³¤Ì½ver¡×
CD¤È¤Ï¼ýÏ¿¶Ê¿ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1.¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
2.¥¢¥¤¥º¥ï¥¤¥É¥·¥ã¥Ã¥È
3.SUPER TOMODACHI
4.¤ï¤Ã¤«
5.MUSIC
6.¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö
7.¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¥ó¥ê¡¼
8.ÃåÎ¦
9.Îø¤ÎÃÊÍî
¢£¡ã¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¡¡¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼ ¡È2026Ç¯ ¶ä²Ï¤ÎÎ¹¡É¡ä
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
OPEN 17:15¡¡START 18:00
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡µÜ¾ë¡¦¥È¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ëÀçÂæ
OPEN 17:00¡¡START 17:30
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
OPEN 17:45¡¡START 18:30
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
OPEN 17:30¡¡START 18:00
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë
OPEN 16:45¡¡START 17:30
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡µþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
OPEN 17:15¡¡START 18:00
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¹áÀî¡¦¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¹â¾¾
OPEN 17:00¡¡START 17:30
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
OPEN 17:45¡¡START 18:30
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô»ÔÊ¸²½¥Û¡¼¥ë
OPEN 17:30¡¡START 18:00
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡Åìµþ¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼ÍÌÀ
OPEN 17:30¡¡START 18:30
¢£¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãGALAXY PARK in EXPO¡ä
2026Ç¯5·î24Æü(Æü)¡¡ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à ¼«Á³Ê¸²½±à¡Ö¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì¡×
https://galaxypark.jp/
