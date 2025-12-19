DDTプロレスリング・上野勇希選手、THE RAMPAGEの武知海青選手ら14名が登場 「ar HOMME vol.3」来年3.11発売
女性誌「ar（アール）」のメンズ別冊ムック第3弾「ar HOMME vol.3」（主婦と生活社）が2026年3月11日に発売。今回は初めてスポーツ選手を大特集。プロレス団体「DDTプロレスリング」に所属する総勢14名の選手たちが登場する。
【写真】テンション高めな“NEOパーティー”風撮影にノリノリな正田壮史選手×TAKESHITA選手
女性誌「ar（アール）」から誕生した、注目の男性タレント・アーティストを丸ごと一冊深掘りするメンズ別冊ムック「ar HOMME」にて、プロレス団体「DDTプロレスリング」を大特集。
お笑い・ドラマのようなエンターテイメントの要素が組み込まれた試合や、まるでおもちゃ箱をひっくり返したような個性豊かな選手たちが所属するDDTプロレスリング。“イケメンすぎるプロレスラー”として女性ファンが急増中の上野勇希選手をはじめ、上野選手と同ユニット「The37KAMIINA（サウナカミーナ）」で活躍する勝俣瞬馬選手、To‐y選手も登場。ほかにも葛西陽向選手、KANON選手、クリス・ブルックス選手、高鹿佑也選手、佐藤大地選手、須見和馬選手、TAKESHITA選手、MAO選手、正田壮史選手、夢虹選手が登場する。
また、THE RAMPAGEのメンバーであり、6月からDDTのプロレスラーとしても活躍する武知海青選手も登場。普段はなかなか見られない、パワフルな彼らの素に迫る極上エモカットのほか、TAKESHITA選手×正田選手の“NEOパーティーショット”や、MAO選手×須見選手の“下町お散歩ショット”、そして上野選手×武知選手の“男の色気爆発 ダブルデニムコーデ”など、ここでしか見られない貴重なユニットカットやスペシャル対談などのコンテンツが盛りだくさんだ。リング上では見られない、選手たちのメロい姿が楽しめる一冊となっている。
なお、2026年3月29日に、タワーレコード渋谷店にて発売記念イベントを開催することも決定した。
「ar HOMME vol.3 DDT BOOK」（仮）は、主婦と生活社より2026年3月11日発売。定価3000円＋税。
※撮影／大鶴円の「鶴」は「あめかんむり」に「鶴」が正式表記
