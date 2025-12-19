Ta_2¡ÊÎëÌÚÃ£±û¡ËÎ¨¤¤¤ëSHINKIRO&Co.¡¢¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë Deluxe Edition¡×¥ê¥ê¡¼¥¹
Ta_2¡ÊÎëÌÚÃ£±û¡ËÎ¨¤¤¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSHINKIRO&Co.¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤Ë°ìÈÌÎ®ÄÌÈ×¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë Deluxe Edition¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì/ÄÌÈÎ¸ÂÄêÈÎÇä¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡×¤Ë¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò5¶ÊÄÉ²Ã¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£²»³Ú³èÆ°ºÆ³«Àë¸À¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î13Æü¡¦ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡ãcantabile con anima¡ä¤Ë¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢5¶Ê¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¡Öcantabile demo¡×¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë´¶¤Î²»³Ú¤ò°û¤ß¹þ¤ß¡¢¿§ºÌË¤«¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿SHINKIRO&Co.Âè°ìÃÆºîÉÊ¤òDeluxe Edition¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
SHINKIRO&Co. ¤Ïº£ºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢2026Ç¯2·î¤ËÅìÌ¾ºå¥¯¥¢¥È¥í¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¤â¸½ºßºîÀ®Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë ¡ÊDeluxe Edition¡Ë¡×
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
DCCA-170 ¡¿ 4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ:¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥àÁ´10¼ï¡Ë
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01.¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¡ºî»ì : ±«ÎÉ Amala / ºî¶Ê : ±«ÎÉ Amala / ÊÔ¶Ê : ±«ÎÉ Amala
02.Ï¹¿¤¡¡ºî»ì : ¤ß¤Á¤ë¡¢Ta_2 / ºî¶Ê : ËÙ¹¾¾½ÂÀ / ÊÔ¶Ê : ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡¢¿ÀÅÄ¥¸¥ç¥ó
03.ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¡ºî»ì : ÏÍ´Ö³ÚÀ¸ / ºî¶Ê : ÏÍ´Ö³ÚÀ¸, NisiCat / ÊÔ¶Ê : NisiCat
04.¥±¥»¥é¥»¥é¡¼¡ÊLive Demo 2025¡Ë¡¡ºî»ì : Ta_2 / ºî¶Ê : Ta_2 / ÊÔ¶Ê : ËÙ¹¾¾½ÂÀ
05.¥ì¥°¥ë¥¹¡ÊLive Demo 2025¡Ë¡¡ºî»ì : Ta_2 / ºî¶Ê : Ta_2 / ÊÔ¶Ê : ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡¢eba
06.¥ê:¥²¥¤¥ó-prototype-¡Êcantabile demo¡Ëºî»ì : Ta_2 / ºî¶Ê : ¼Äºê¤¢¤ä¤È / ÊÔ¶Ê : ¼Äºê¤¢¤ä¤È
07.°¿©¡Êcantabile demo¡Ëºî»ì : ¤ß¤Á¤ë¡¢Ta_2 / ºî¶Ê : ¤ß¤Á¤ë / ÊÔ¶Ê : ¤ß¤Á¤ë
08.Ä«òí¡Êcantabile demo¡Ëºî»ì : Ta_2 / ºî¶Ê : Hylen¡¢Ta_2 / ÊÔ¶Ê : Hylen
09.»Íµ¨¡Êcantabile demo¡Ëºî»ì : Ta_2 / ºî¶Ê : ¥¤¥¬¥é¥·¡Ê¥Ò¥È¥ê¥¨¡Ë / ÊÔ¶Ê : ¥¤¥¬¥é¥·¡Ê¥Ò¥È¥ê¥¨¡Ë
10.»Ä¶Á¥µ¥¤¥À¡¼¡Êcantabile demo¡Ëºî»ì : Rockwell / ºî¶Ê : ¿ÀÅÄ¥¸¥ç¥ó¡Êfrom PENGUIN RESEARCH¡Ë / ÊÔ¶Ê : ¿ÀÅÄ¥¸¥ç¥ó¡Êfrom PENGUIN RESEARCH¡Ë
¢£¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡×ÄÌÈÎ¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¸ÂÄêÈ×
¢¨¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì/ÄÌÈÎ¸ÂÄêÈÎÇä
DCCA-167¡Á168¡¿7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
¡¦CD
01.¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥À¥ó¥µ¡¼
02.Ï¹¿¤
03.ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë
04.¥±¥»¥é¥»¥é¡¼(Live Demo 2025)
05¥ì¥°¥ë¥¹(Live Demo 2025)02.
¡¦Blu-ray
¶õÃæÏ°³Õ¤Î¥é¥Ü¥é¥È¥ê-Live & Behind the Scenes-
01.¥±¥»¥é¥»¥é¡¼(Live Demo 2025)
02.¥ì¥°¥ë¥¹(Live Demo 2025)
03.¤Þ¤¿¤Í
¢§ÄÌ¿®ÈÎÇä/MAVERICK STORE¡¡
https://www.maverick-stores.com/shinkiro-co/
¢£¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡×¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
¢£MAVERICK STORE¡ÊÄÌÈÎ¡ËÆÃÅµ¾ÜºÙ
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¡¡¡¦¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë Deluxe Edition¡ÊCD¡Ë
¡¡¡¦¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ëÄÌÈÎ¡¦²ñ¾ì¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¡1on1 ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯»²²Ã¸¢¡¡¢¨1¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1²óÊ¬
¡Ú¥È¡¼¥¯»þ´Ö¡Û
¡¡¡ã¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë Deluxe Edition¡ä¡¡60ÉÃ¡¿²ó
¡¡¡ã¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ëÄÌÈÎ¡¦²ñ¾ì¸ÂÄêÈ×¡ä 90ÉÃ¡¿²ó
¡ÚÂè1ÃÆ¡¡¼õÃí´ü´Ö¡¦³«ºÅÆü¡Û
¡¡¡ã¼õÃí´ü´Ö¡ä¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡¡¡ã³«ºÅÆüÄø¡ä¡¡2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á17:00¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë11:00¡Á17:00
¡ÚÂè2ÃÆ¡¡¼õÃí´ü´Ö¡¦³«ºÅÆü¡Û
¡¡¡ã¼õÃí´ü´Ö¡ä¡¡2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡¡¡ã³«ºÅÆüÄø¡ä¡¡2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨¼õÃí´ü´Ö¡¦³«ºÅÆü¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»²²ÃÆüÄø¤Ï¤´¹ØÆþ»þ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¤´¹ØÆþ¸å¤Î»²²ÃÆüÄø¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢¨»²²Ã»þ´Ö¤Î»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡MAVERICK STORE¡¡
https://www.maverick-stores.com/shinkiro-co/
¢£ HMV&BOOKS SHIBUYA¡ÊÅ¹ÊÞ¡ËÆÃÅµ¾ÜºÙ
¡Ú¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡Û ¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë Deluxe Edition¡ÊCD¡Ë
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û Ta_2°®¼ê²ñ¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã²ÄÇ½
¡¡¡ã³«ºÅÆü¡ä¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËOPEN¡§18:00 / START¡§18:30¡Ê²¾¡Ë
¡¡¡ã²ñ¾ì¡ä¡¡HMV&BOOKS SHIBUYA ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÅìµþ-½ÂÃ«¡Ë
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡HMV&BOOKS SHIBUYA
https://www.hmv.co.jp/store/BTK/
¢£¡ãSHINKIRO&Co. Tour 2026 ¡ÁQuattro Formaggi¡Á¡ä
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
³«¾ì/³«±é¡§16:00/17:00¡ÊÁ´²ñ¾ì¶¦ÄÌ¡Ë
¢§Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
Ì¾¸Å²°¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/052-320-9100
Âçºå¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó/0570-200-888
Åìµþ¡§DISK GARAGE/https://info.diskgarage.com/¡¡
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á°Çä¤ê:6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¡¡ÅöÆü·ô:7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡öÅìÌ¾ºåÁ´¸ø±éÂÐ¾Ý
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¢¨¥¤¡¼¥×¥é¥¹ÃêÁª¼õÉÕ¡¡¢¨1¿Í4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Þ¥Á¥±¡Ë¡¦»æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÁªÂò²Ä¡¡¢¨¥¹¥Þ¥Á¥±¤ÏÊ¬ÇÛ²Ä
¢¨È¯·ô³«»Ï¡§³Æ¸ø±éÆü¤Î1½µ´ÖÁ°¡Á
Æþ¶â´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:00¡Á1·î19Æü¡Ê·î¡Ë21:00
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/shinkiro-co/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¡Á
