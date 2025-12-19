グラビア話題の43歳・元NHKアナ、タイトなニット姿が「スタイル抜群」と絶賛の声 ミニ丈も履きこなす
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、19日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】グラビア話題の43歳・元NHKアナが「魅力的」「スタイル抜群」（6枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。
SNSでは近影を度々投稿しており、今回はタイトなニットトップス×ショートパンツ姿を披露。眩しい笑顔でカメラを見つめた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」など称賛の声やハートの絵文字が多数集まった。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
