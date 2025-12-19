ナイナイ岡村インスタにとんねるず石橋が登場「元気そうで何よりです」
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が19日、自身のインスタグラムを更新し、病気療養中のとんねるずの石橋貴明と写った2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元気そう！ 療養中の石橋貴明、ナイナイ岡村と2ショット
岡村は「貴明さん」の一言とともに石橋との2ショットを公開。写真の中の石橋を目を見開いてピースサイン。岡村は「ワンフー（編集部注：「ファン」を逆さにする業界用語で、とんねるずのファンの愛称）の皆さん 貴さん 元気そうで何よりです」と呼びかけている。
先月には、元プロ野球選手の杉谷拳士ら帝京高校野球部OBの会にも姿を表し、ファンを喜ばせた石橋。岡村の投稿にも「貴さんとのツーショット羨ましい」「安心しました！！」といった安どの声が寄せられている。
引用：「岡村隆史（ナインティナイン）」インスタグラム（＠okamuradesu）
