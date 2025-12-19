¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥±¥Ä¥Î¥Ý¥ê¥¹14¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¼ýÏ¿¾ÜºÙ¤ò¸ø³«
¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤¬¡¢1·î28Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥±¥Ä¥Î¥Ý¥ê¥¹14¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¼ýÏ¿¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
CD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢´û¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖOne step¡×¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¡×¡¢¡Ö·¯¤È¥ì¥²¥¨¤Ë¥Æ¥¤é¤ì¤Æ¡×¡¢¡Ö³¤´ßÀþ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¡¢¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×¤Î5¶Ê¤È¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë³¤³°¥Þ¥é¥½¥ó¡ãJAL ¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë2025/2026¥Ï¥ï¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖLIVE LOVE LAUGH¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê10¶Ê¤Î¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÁ´15¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
DVD/Blu-ray¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¥Ó¥Ç¥ª¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸½ºß¡¢YouTube¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥Õ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖDAY IN THE LIFE¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à³Ú¶Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò»£±Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ãMONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤â¼ýÏ¿¡£¡Ö·¯¤È¥ì¥²¥¨¤Ë¥Æ¥¤é¤ì¤Æ¡×¤Ë¤Î¤»¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤äÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÍÍ»Ò¤â¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢º£²ó¤â²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼óÎ¤¾ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤ÏËÜºî¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢ÍèÇ¯4·î4Æü¤Î¹áÀî¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ã¥±¥Ä¥á¥¤¥· 25th Anniversary TOUR ¥±¥Ä¥á¥óCAMP 2026¡ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥±¥Ä¥Î¥Ý¥ê¥¹14¡Ù
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://ketsumeishi.lnk.to/ketsuno_p14_AL
¢£CD+DVD
²Á³Ê¡§5,060±ß (ÀÇ¹þ)¡Ì4,600±ß (ÀÇÈ´)¡Í
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63842/B
¢£CD+Blu-ray
²Á³Ê¡§5,500±ß (ÀÇ¹þ)¡Ì5,000±ß (ÀÇÈ´)¡Í
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63843/B
¢£CD
²Á³Ê¡§3,960±ß (ÀÇ¹þ)¡Ì3,600±ß (ÀÇÈ´)¡Í
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63844
-¼ýÏ¿ÆâÍÆ-
¡ãCD¡ä
1.ÏÂ¤Î¿´
2.One step
3.HIGH JUMP
4.¤É¤¦¤·¤è¤¦¤âÌµ¤¤¤°¤é¤¤¤Ë
5.³¤´ßÀþ¥µ¥¤¥À¡¼
6.¤â¤·
7.²æ¤¬¼ÔÃ£¤è
8.·¯¤È¥ì¥²¥¨¤Ë¥Æ¥¤é¤ì¤Æ
9.¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥Ö¥Ü¥¤¥¹
10.¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¼ò¾ì
11.¤¯¤ä¤·¤¤¤è¤Ê
12.µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ
13.¶öÁ³¸«¤¿Í¼ÍÛ
14.LIVE LOVE LAUGH
15.¾Ð´é¤ÎÂç¿ÍÃ£
¡ãDVD/Blu-ray¡ä
¡¦¡Ö³¤´ßÀþ¥µ¥¤¥À¡¼¡×MV
¡¦¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×Lyric Video
¡¦¡Ö·¯¤È¥ì¥²¥¨¤Ë¥Æ¥¤é¤ì¤Æ¡×MV
¡¦¡Öµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¡×MV
¡¦¡Ö³¤´ßÀþ¥µ¥¤¥À¡¼¡×MV Behind The Scenes
¡¦¡Ö·¯¤È¥ì¥²¥¨¤Ë¥Æ¥¤é¤ì¤Æ¡×MV Behind The Scenes
¡¦¥±¥Ä¥á¥¤¥·DAY IN THE LIFE-14-
¡¦¡ÖWhat a Wonderful World!! 25¡×Digest Movie
¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ø¥±¥Ä¥Î¥Ý¥ê¥¹14¡Ù3·ÁÂÖ¤¤¤º¤ì¤«£±¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅ¹Æ¬¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥×¥ì¡¼¥È¡¡¢¨Ä¾·Â14cm¥µ¥¤¥º
¡ù¾åµ°Ê³°¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×/EC¥µ¥¤¥È¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë
¥±¥Ä¥Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó
¢¨Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×/EC¥µ¥¤¥ÈÀèÃåÍ½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤ä¼õÉÕ¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëEC¥µ¥¤¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾åµ¡Ö¡ú¡×Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥±¥Ä¥Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÎÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é²ó¥×¥ì¥¹ ÉõÆþÆÃÅµ
¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡Ø¥±¥Ä¥á¥¤¥· 25th Anniversary TOUR¡¡¥±¥Ä¥á¥óCAMP 2026¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÊÌÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¡Á2·î10Æü(²Ð)23:59
◾️¡ã¥±¥Ä¥á¥¤¥· 25th Anniversary TOUR¡¡¥±¥Ä¥á¥óCAMP 2026¡ä
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://tour2026.ketsume.com/
2026Ç¯
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
4·î12Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY
4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY
5·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
5·î3Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
5·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡°æ¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ¹Ìî¡¦Ä¹Ìî¥Ó¥Ã¥°¥Ï¥Ã¥È
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE
6·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¦21¡Ë
12·î23Æü¤Þ¤Ç¥±¥Ä¥á¥¤¥· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁªÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ
