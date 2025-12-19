É¹Àî¤¤è¤·¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×ºÆÅÐ¾ì¤Ç¿·¶Ê¡ÖÇò¿çÏ¡¡×¤òÈäÏª
É¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ËºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Âè622²ó¤È¤Ê¤ëº£²óÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî»ì¤ò¾¾ËÜÎ´¡¢ºî¶Ê¤òGLAY¤ÎTAKURO¡¢ÊÔ¶Ê¤òµµÅÄÀ¿¼£¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÇò¿çÏ¡¡×¡£ÀÅëí¤µ¤È¿¼¤¤´¶¾ð¤òÃ¹¤¨¤¿À¤³¦´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¹Àî¤¤è¤·¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¡¢°ìÈ¯»£¤ê¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¸«¤É¤³¤í¤À¡£
ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Î¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½é¤Î±é²Î³Ú¶ÊÈäÏª¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¯2¶ÊÌÜ¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¡ÖÇò¿çÏ¡¡×¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡É¹Àî¤¤è¤· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡É¹Àî¤¤è¤· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡É¹Àî¤¤è¤· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡É¹Àî¤¤è¤· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡É¹Àî¤¤è¤· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¡ÖTHE FIRST TAKE¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë