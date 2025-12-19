北香那、撮影で1日に7杯のラーメンを食べた「ハッピーな気持ちでしかなかったです」
女優の北香那と天野はなが19日、都内で開催された夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』完成会見に出席。北が撮影で1日7杯ほどのラーメンを食べたこともあったと語った。
【写真】『ばけばけ』おリヨ様から雰囲気一変！ 会見に登場した北香那
本作は、演劇ユニット「艶∞ポリス」の岸本鮎佳が、「友情」をテーマに描くちょっとブラックな大人のためのコメディー。
ラーメン×バレエ×女の友情を描く作品ということで、北は「ラーメンはこの撮影でかなり食べました」と告白。「何年分かのラーメンを食べたんじゃないかな、と。日によっては1日7杯くらいのラーメンを食べることもあったかなと思います」と打ち明けた。ラーメンがもともと大好きだという北は「ご褒美的な部分が自分の中であるので、たまにのご褒美だったんですけど、毎日のようにご褒美をいただいた感じで。いい時間だったと思います」と笑顔。1日に7杯という量は大変ではなかったのかと聞かれると「大丈夫でした。もともとたくさん食べる体質ではあるので、ハッピーな気持ちでしかなかったです」と振り返った。
さらに北は「自分がラーメンを食べたシーンを後でモニターで確認すると、すごい一口の量で、咀嚼も全然してなくて。『あれ？』って（笑）」と回顧。「ただただおいしく食べていたんですけど、食べ方、スピード感や一口の大きさも視聴者の方がそそられる要素になってくれたらいいなと思います」とアピールした。
バレエシーンに関して北は「バレエは3歳から16歳くらいまで続けていたんですけど、それにしても12年のブランクがあったので『大丈夫かなぁ』って不安でした」と吐露。その上で「バレエの練習期間も本番も含めて、そこに挑戦することが楽しみになってきていたので、何も怖いものはなく。サポートしてくださったみなさんのおかげです」と楽しめたことを明かした。北は「はなちゃんの方がプロのバレリーナ役ということでたくさん練習したと思うんですけど、一緒に練習がんばりました」とニッコリ。天野も「がんばりましたね！ 楽しかったです」と声を弾ませた。
夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』は、NHK総合にて2026年1月5日より毎週月〜木曜22時45分放送。
