¡Ö³°¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¡©¡¡ÆüËÜÂåÉ½£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½»þ´ü¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¸ÀµÚ¡Ö¡ÊÁÔ¹Ô»î¹ç¤Î¡Ë»î¹ç¸å¤«¤â¡×
¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ï£±£¹Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÇ¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤È¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬£µ·î£³£±Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ÎÁ°¤Ë£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÊý¸þÀ¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¤³¤Î°ìÈÌÏÀ¤Ë¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÈ¯É½»þ´ü¤Ï¡Ë¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊÔÀ®¤·¡¢£µ·î£³£±Æü¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»î¹ç¸å¤Ë·è¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÉý¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á´°÷¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬£×ÇÕ½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£¹£¸Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ç¡¢²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬»öÁ°¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¡Ö³°¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È»°±ºÃÎÎÉ¡¢ËÌß·¹ë¡¢»ÔÀîÂçÍ´¤Î£³¿Í¤òÁª³°¤È¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£