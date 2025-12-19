Åì»¾Åý¹ç¹â¹»¤Î¿·À©Éþ¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡¡Ìó9³ä¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È²óÅú¡¡¹áÀî¸©
¡¡¹áÀî¸©¤ÏÅì»¾ÃÏ°è¤Î3¤Ä¤Î¹â¹»¤òÅý¹ç¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¹â¹»¤ò2030Ç¯4·î¤Ë³«¹»¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¹â¹»¤Î¡ÖÀ©Éþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢Åý¹çÍ½Äê¤ÎÀÐÅÄ¡¢»ÖÅÙ¡¢ÄÅÅÄ¤Î3¹»¤Îºß¹»À¸¤ä¶áÎÙ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó2900¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©Éþ¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó9³ä¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¤Æ¤ß¤¿¤¤À©Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥¶ー¥¿¥¤¥×¡×¤Î³ä¹ç¤¬Ìó8³ä¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¶µ°Ñ¤Ïº£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À©Éþ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤«¤â´Þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£