「きのこの山」と「たけのこの里」が世界的に活躍するシェフとコラボ！スーパーリッチなスイーツになりました

明治の人気チョコ、「きのこの山」「たけのこの里」が、世界的に活躍するシェフとコラボ！「MONTAGNE À LA TRUFFE(モンターニュ・ア・ラ・トリュフ)」と「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」が発売されます。

世界的に活躍するクラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフとのコラボレーションで発売が実現したのが本商品。

「MONTAGNE À LA TRUFFE (モンターニュ・ア・ラ・トリュフ)」

「きのこの山」×クラブハリエ山本隆夫シェフ

黒トリュフにポルチーニ茸。贅沢に本物のきのこを味わえる、まさに本格派「きのこの山」です。黒トリュフの芳醇な香り引き立つ２層のガナッシュをビターチョコレートで包み込み、ポルチーニ茸の濃厚な香りと旨みを生かしたクッキーを合わせています。チョコレートのカカオ感を生かしながらも、２種のきのこが香り立つようこだわり抜いた一品。（※トリュフ 90 ％使用（きのこに占める割合））

「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」

「たけのこの里」×シェ・シバタ柴田武シェフ

柴田シェフも大好きな「たけのこの里」を、シェ・シバタ流の3種類にアレンジ。ドミニカ共和国産カカオの「苺スパイス」、メキシコ産ホワイトカカオの「ショコラノワール」、ベネズエラ産カカオの「ソルテド抹茶」と、チョコレートの特徴ある味わいを生かした詰め合わせです。

さらに、「きのこの山」「たけのこの里」のおいしさはそのままに、「和」をテーマに＋ α のひと味を加えた、これまでにないフレーバーも登場！

「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」

チョコレート部分は2層構造で、「きのこの山」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコレートを使用しています。ココア風味のクラッカーにはクラッシュキャンディを加え、ちゃりちゃりとした新たな食感も楽しめます。（ヘーゼルプラリネ製品中2%、クラッシュキャンディ製品中1%）

「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」

チョコレート部分は 2 層構造で、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用しています。チョコレートとクッキー部分にはロレーヌ岩塩も配合し、クセになる味わいです。（ヘーゼルプラリネ製品中1%、ゆず果汁製品中0.2%（生換算）、ロレーヌ岩塩製品中0.2%）

2026年1月16日（金）〜2月14日（土）の期間、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの各店舗で発売されます。

「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」と「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」は、2026年1月16日（金）以降、ジェイアール名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの各店舗にて発売。