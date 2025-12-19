JRÁÒÉß±Ø¼þÊÕ¤ÎÅ´Æ»¹â²Í²½Â¥¿Ê¤ò¡¡²¬»³¸©µÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬Í×Ë¾
²¬»³¸©µÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¡Ê±¦¡Ë¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð
¡¡JRÁÒÉß±Ø¼þÊÕ¤ÎÅ´Æ»¹â²Í²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤è¤¦¤È¡¢²¬»³¸©µÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬19Æü¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ä¤¯¤ëJRÁÒÉß±Ø¼þÊÕ¤ÎÅ´Æ»¹â²Í²½¤òµá¤á¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î13¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©µÄ²ñ¡¿ÅÏÊÕ±Ñµ¤ µÄ°÷¡Ë
¡Ö±ÑÃÇ¤ò¤â¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤ÌäÂê¤Ï¤â¤¦ËÍ¤Ï»þ´ü¤¬²á¤®¤Æ¤ë¤È¡×
¡¡ÁÒÉß±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÅ´Æ»¤ò¹â²Í²½¤¹¤ë¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2005Ç¯¤ËµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢²¬»³¸©¤Ë¹â²Í²½¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢²¬»³¸©¤ËÂÐ¤·ÁÒÉß»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸µ¡´Ø¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÉý¹¤¤Æ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¿µ½Å¤ËµÄÏÀ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×