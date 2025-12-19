¡ÖÃÏ°è¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¡×¹ñ¸ò¾ÊÅìËÌ±¿Í¢¶ÉÄ¹¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤Î´Ñ¸÷¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿·¾±»Ô¤Ç¹Ö±é
ºÇ¾å¸©Àªº©ÏÃ²ñ¤ÎÎã²ñ¤¬19Æü¡¢¿·¾±»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅìËÌ±¿Í¢¶ÉÄ¹¤ÎµÈÅÄ¾¼Æó¤µ¤ó¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤Î´Ñ¸÷¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤ÇµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¡¢³°¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿Î¹¹Ô¼Ô¤¬»ÃÄê¤Ç3678Ëü¿Í¤È¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½500Ëü¿ÍÁý¤¨¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÅìËÌ6¸©¤òË¬¤ì½ÉÇñ¤·¤¿±ä¤Ù¿Í¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î210Ëü5000¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤ß¤ë¤È¤ï¤º¤«1.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸©Æâ¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï±ä¤Ù24Ëü6190¿Í¤ÈÅìËÌ6¸©¤Ç5ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï´Ñ¸÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÅìËÌ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Áý¤¨¤ë¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£