ºÇ¾å¸©Àªº©ÏÃ²ñ¤ÎÎã²ñ¤¬19Æü¡¢¿·¾±»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅìËÌ±¿Í¢¶ÉÄ¹¤ÎµÈÅÄ¾¼Æó¤µ¤ó¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤Î´Ñ¸÷¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹Ö±é¤ÇµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¡¢³°¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿Î¹¹Ô¼Ô¤¬»ÃÄê¤Ç3678Ëü¿Í¤È¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½500Ëü¿ÍÁý¤¨¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÅìËÌ6¸©¤òË¬¤ì½ÉÇñ¤·¤¿±ä¤Ù¿Í¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î210Ëü5000¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤ß¤ë¤È¤ï¤º¤«1.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸©Æâ¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï±ä¤Ù24Ëü6190¿Í¤ÈÅìËÌ6¸©¤Ç5ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï´Ñ¸÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅìËÌ±¿Í¢¶ÉÄ¹ µÈÅÄ¾¼Æó¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ò¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Ê¤ó¤À¤È°Õ¼±¤Î¥ê¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿©ºà¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤ÇÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ì¤ÐÅìËÌ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Áý¤¨¤ë¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£