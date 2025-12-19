À¾¿·½É¤Ç½Ð²ñ¤¦¥Í¥ª¥ó¤Î»¶ÊâÆ»!? ÂÎ¸³·¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖShinjuku Neon Walk¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿
12·î¤ËÆþ¤ê¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤â¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¡£³¹Ãæ¤Ç¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Ç¯Ëö¤é¤·¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢SNS¤Ç¡ÖÀ¾¿·½É¡¦ÅÔÄ£Á°¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¥Í¥ª¥ó¤ÈºÇ¿·AIµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤³¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¾¿·½É¡¦¿·½ÉÅÔÄ£Á°¥¨¥ê¥¢¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Í¥ª¥ó¥¢¡¼¥È¤ÈºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÁáÂ®¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ò´¶¤¸¤ë¥Í¥ª¥ó¥²¡¼¥È!?
JR¿·½É±ØÀ¾¸ý¤«¤éÃæ±ûÄÌ¤ê¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤È¡¢ÄóÅô¤Ë¡Ö¿·½É¥Í¥ª¥ó¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥²¡¼¥È¤¬½Ð¸½¡£¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡ØEDO GATE ¡½»þ¤òÅô¤¹Èâ¡½¡Ù¤Ç¤¹¡£
¿À¼Ò¤Î³ý¤ÎÎØ¤¯¤°¤ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸÷¤ÎÎØ¤Ç¡¢ÄóÅô¤ÎÊ¸»ú¤ÏÀõÁð»û¤ÎÄóÅô¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¹¾¸ÍÊ¸»ú½ñ²È¡¦µÌ±¦Ç·µÈ»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¹¾¸ÍÊ¸»ú¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¡¢¥Í¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¸½ÂåÅª¤Ê±é½Ð¤¬Í»¹ç¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹¾¸Í¤È¸½Âå¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡È¸÷¤Î¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¤¬Â¿¤¯¿ÍÄÌ¤ê¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â»×¤ï¤º¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¥Í¥ª¥ó¥¢¡¼¥È¤¬ÅÀºß¡ª
²ñ¾ì¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Í¥ª¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬¤º¤é¤ê¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖShinjuku Neon Walk¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥Í¥ª¥ó¥¢¡¼¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È¥Í¥ª¥ó½ä¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡ØLucky Neon Art ¡Ý¾Ð¤¦Ìç¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤ë¡Ý¡Ù¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Í¥ª¥ó¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¤µ¤Ç¡¢SNS±Ç¤¨¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡ª
¥Í¥ª¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È ExMetaClub¡£¿·½É¤ÎÌë¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Í¥ª¥ó¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊâ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÆ©ÌÀ¤ÊÈ¾µåÂÎ¥É¡¼¥àºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖShinjuku Neon Walk¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖÅìµþ¡õ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢¥Í¥ª¥ó¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ë¶Å½Ì¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¡¼¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤â¥¯¥í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤ÇÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
AI¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡É¤È½Ð²ñ¤¦ÂÎ¸³·¿¥¢¡¼¥È!?
¤³¤Á¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤¬ÆÍÇ¡½Ð¸½¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦»Ñ¤ËÊÑ¿È!? ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ØTransformirror¡ÊTOKYO NIGHTTIME PROJECT ver.¡Ë¡Ù¡£
¡ØTransformirror¡§¶À¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¼«¸Ê¡Ù¤Ï¡¢AI¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊÑ´¹¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¼«Ê¬¤Î±ÇÁü¤¬¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÑÍÆ¤·¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
Éþ¤Î¿§¤ä¿ÈÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À´Õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ´°À®¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¡£AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤¬Æ±»þ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
³«È¯¡¦À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥¾¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¼çºË¤Î¿¿ÆéÂçÅÙ»á¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É»á¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ëºÇ¿··¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸÷¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë!?¡ÖNeo ¥Í¥ª¥ó²°Âæ¡×¤â½ÐÅ¹Ãæ¡ª
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¼ê´¬¤¼÷»Ê¤Ê¤É¹¾¸Í¤Î¿©Ê¸²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ì¡¼¥×¤Ê¤É¤ÎÅìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë²°Âæ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÌÜ¤Ç¤âÀå¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Í¥ª¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²°Âæ¥°¥ë¥á¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»¶ºö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ä¤¤Î©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÀ¾¿·½ÉÅÔÄ£Á°¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤ò¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¥Í¥ª¥ó¥¢¡¼¥È¤äºÇ¿·AIµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢À¾¿·½É¡¦ÅÔÄ£Á°¥¨¥ê¥¢¤ò¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦É½¾ð¤ËºÌ¤ë¡ÖShinjuku Neon Walk¡×¡£
¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸÷¤Î±é½Ð¤«¤é¡¢»×¤ï¤ºÂÎ¸³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»²²Ã·¿¥¢¡¼¥È¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Í¥ª¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢»¶ºö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼¡¡¹¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ë¤â¤è¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª½Ð¤«¤±Àè¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤â¤è¤·¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¿·½É¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢Ìë¤Î³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î31Æü¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHappy New Year Tokyo 2026¡×¤â³«ºÅÍ½Äê¡ª
À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦éðÀî¼Â²Ö with EiM¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼½é²»¥ß¥¯¤ÎºÇÀèÃ¼¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼Shigekix¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡¢MPLUSPLUS DANCERS¤Ë¤è¤ë¸÷¤È²»¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¼õÉÕ¤Ï21»þ30Ê¬¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£Ç¯±Û¤·¤Î½Ö´Ö¤òÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ÖShinjuku Neon Walk¡×³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë16:30¡Á22:00
¢¨12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï25:00¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§Ãæ±ûÄÌ¤êÊâÆ»Éô¡Ê¿·½ÉÉûÅÔ¿´4¹æ³¹Ï©¡Ë
¼çºÅ¡§Åìµþ¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥àÌ¥ÎÏÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡§ÅìµþÅÔ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo-nighttime-project.jp