ºÒ³²»þ¤Î¿ÍÌ¿µß½õ¤äÊª»ñ¤Î±¿ÈÂ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÍ¢Á÷¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëÊÔÂâÈô¹Ô·±Îý¤¬19Æü¡¢Åìº¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4µ¡¤¬ÊÔÂâ¤òÁÈ¤ó¤Ç·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³·Á¶õ¹Á¤òÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÊª»ñ¤ÎÍ¢Á÷¤ä¿ÍÌ¿µß½õ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëUH-1J¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¢Á÷¥Ø¥ê4µ¡¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·±Îý¤Ï¡¢Åìº¬»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÂè6»ÕÃÄÂè6Èô¹ÔÂâ¤¬Áà½Äµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè6Èô¹ÔÂâ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈô¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4µ¡¤¬ÊÔÂâ¤òÁÈ¤ó¤Ç·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤³¤È¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
4µ¡¤Ï»³·Á¶õ¹Á¤«¤é¿ÀÄ®ÃóÆÖÃÏ¾å¶õ¤ò·ÐÍ³¤·¡¢Åìº¬»ÔÆâ°ì±ß¤ò40Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤ÆÀû²ó¡£Áà½Äµ»½Ñ¤äÏ¢·È¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£