ÉÔÎÉ¤¬³¹¤ò¼é¤ë¡¢ÇË²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·ý¤ò¿¶¤ë¤¦¥ï¥ë¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¯Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡ØWIND BREAKER¡Ù¤ò¡¢Á´ÊÔ²Æì¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¹â¹»À¸¡¦ºùÍÚ¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤òÆÀ¤ÆÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Àª¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Ï¢ºÜ¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¤ÇÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¸¶ºî¤¬¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºù¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¡ÈËÉÉ÷Îë¡É¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡È»â»ÒÆ¬Ï¢¡É¤ÎÌÌ¡¹¤Ç¤¢¤ëÅÆ¼ª»³Ãú»ÒÌò¤Î»³²¼¹¬µ±¤µ¤ó¡¢½½µµ¾òÌò¤ÎßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤ÎÌòºî¤ê¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³²¼¡§ËÍ¤Ï¤Þ¤º¤Ï²¿²ó¤â¥Ö¥ê¡¼¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çö¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¤¹¤°Íî¤Á¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤â²¿²ó¤âÈ±¤ÎÌÓ¤¬ÀéÀÚ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ²¿²ó¤â¥ê¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¥±¥¢¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ßÀÈø¡§ËÍ¤ÏÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎÂÎ³Ê¤¬½½µµ¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÂÐ¤·¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½½µµ¤Ï´é¤¬¤³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÚÎÌ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤à¤¯¤ß¤À¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç5¡Á6¥¥íÍî¤È¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼Çµï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¼ÂÌ¤ò¤º¤Ã¤ÈÍú¤¯¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÆ°¤¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë³ÊÆ®µ»¤Ë¤âÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸ø¼°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀëÅÁÆ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³²¼¡§ËÍ¤Ï¤½¤ì¤³¤½µµ¤Á¤ã¤ó¤äÇßµÜ°ì¡Ê¾å¿ùÉ¢Ê¿¡Ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÆ°¤²ó¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤Î°ã¤¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤ª¼Çµï¤¬¤Ä¤¯¥É¥é¥¤¤ÎÃÊ³¬¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¼ü¤ï¤ì¤º¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ßÀÈø¡§¥»¥ê¥Õ¤ä·è¤á¤é¤ì¤¿Æ°¤¤¬Æ¬¤ä¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ËÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤È¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è¤¬ºî¤é¤ì¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Î¡¢¤Û¤«¤Î¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ßÀÈø¡§´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¡¢²è¤ÎåºÎï¤µ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è¤È¤¤¤¦¤È¹Ó¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦¥È¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»³²¼¡§º£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¿²ó¤â°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö²Æì¤À¤«¤é¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èþ½Ñ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³ÆÉô½ð¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Å¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿È¤ò°Ñ¤Í¤Ä¤Ä»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ØºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ßÀÈø¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢ÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤À¤á¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Âç»ö¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿º£¡¢ËÍ¼«¿È¤Þ¤¿¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³²¼¡§ÅÆ¼ª»³¤âÂÐÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤è¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡üº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wwws.warnerbros.co.jp/wb-movie/ [¥ê¥ó¥¯]
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥±¥ó¥«¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¹â¹»À¸¡¦ºùÍÚ¤Ï¡¢ÉÔÎÉ¤ÎÁã·¢¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ëÉ÷Îë¹â¹»¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò¤È¤ë¤¿¤á¡¢³¹¤Î³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Çºù¤Ï¡¢É÷Îë¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡ãËÉÉ÷Îë¡á¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢³¹¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ºù¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âËÉÉ÷Îë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÜÀ°æ½©É§¡¢ÁÉÛÄÈ»Èô¡¢¿ù²¼µþÂÀÏº¤éÃç´Ö¤È¶¦¤Ë³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÎÏ¤ÎÀäÂÐ¿®¶Ä¤ò·Ç¤²¤ëºÇ¶§½¸ÃÄ¡ã»â»ÒÆ¬Ï¢¡ä¤¬¡¢ËÉÉ÷Îë¤ò¿·¤¿¤ÊÉ¸Åª¤È¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡Ö²¶¤Ï1¿Í¤Ç¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò¤È¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¼þ°Ï¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Îºù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ³¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿»â»ÒÆ¬Ï¢¤ËÜÀ°æ¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
Àä»¿¾å±ÇÃæ¡ª
ÇÛµë¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è
(C) ¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¡(C) 2025¡ÖWIND BREAKER¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(¼¹É®¼Ô: ¤È¤¤¿¤¿¤«¤·)