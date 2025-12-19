Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Îµ»½Ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê¾¦µ¡¡¢30ÂåÅÁ¾µ¼Ô¤ÎÄ©Àï¡¡Ãæ¹ñÅ·ÄÅ»ÔÉðÀ¶¶è
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ12·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»ÔÉðÀ¶¶èÖÃ²«¸ýÄÃËÚÎÁñÂ¼¤Ë½»¤àÇÏìÐ¡Ê¤Ð¡¦¤µ¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î»ÔµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÂåÉ½Åª¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÏ»á²Ö»å¾Ý´ã¡×¤ÎÂè4ÂåÅÁ¾µ¼Ô¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÇÏ»á²Ö»å¾Ý´ã¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈµÜÄî¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¶â¤ä¶ä¤òÁÇºà¤Ë¡¢掐¡Ê¤Ä¤Þ¤à¡Ë¡¢Å¶¡ÊËä¤á¤ë¡Ë¡¢攢¡Ê¤Þ¤È¤á¤ë¡Ë¤Ê¤É¤Îµ»Ë¡¤Ç¶âÂ°¤Î»å¤òÂ¿ºÌ¤Ê·Á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÇÏ¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤«¤éµ»¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤ÎÀ¸¤»Ä¤êºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡£2010Ç¯¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖÅñÊõ¡Ê¥¿¥ª¥Ð¥ª¡Ë¡×¤ËÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¼«ºî¤ÎÁõ¿È¶ñ¤òÈÎÇä¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÎÉÔ¿¶¤òµ¡¤Ë¹Í¤¨¤òÅ¾´¹¤·¤¿ÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï¸ÅÁõ»þÂå·à¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÈ±¾þ¤ê¤òºî¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ÁÌ±Â²¤ÎÅÁÅý°áÁõ¡Ö´ÁÉþ¡×¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î°¦¹¥¼Ô¤¬°áÁõ¤Ë¹ç¤¦¾þ¤ê¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ÁÉþ¿Íµ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¿·ºî¤ò·È¤¨³ÆÃÏ¤Î´ÁÉþ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢´ÁÉþ°¦¹¥¼Ô¤ä¸ÅÁõ·à¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¿ÍÌ®¤ò¹¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤¬¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¡¢ÇÏ¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¸ÅÁõ·à¾®Æ»¶ñ¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤ÎÁõ¿È¶ñ¡¢Ãæ¹ñÉ÷·ëº§¼°¤ÎÈ±¾þ¤ê¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤Î¸åÅñÊõÅ¹¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·ºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÏ¤µ¤ó¤ÏÀ®¸ù¤ÎÍ×°ø¤ò¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡¦Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÊÝ¸î¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸½ºß¡¢¿·¤¿¤Ê¹©Ë¼¤ò¹½¤¨Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡¢Á×¿ð¡Ë